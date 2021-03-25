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全新Podcast《聊慾姊妹淘》／陪你一起談性說愛！

流行中心/綜合報導

2021-03-25 17:41:51

全新Podcast《聊慾姊妹淘》／聊情慾、論感情　陪你一起談性說愛！
▲（圖／《姊妹淘》製作）

《姊妹淘》全新Podcast節目《聊慾姊妹淘》即將在3/31（三）上線啦！

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《姊妹淘》特別邀請「情癒撩慾系作家」艾姬擔任主持人，和「淘情慾」作家Mrs.L歐蘿拉、卡卡小姐及「淘心話」專欄作家海苔熊等人，陪你一起聊一切性愛問題、解所有心靈感情，探索不為人知的秘密。

在一段關係裡，女人時常沒有想清楚就張開雙腿，不知不覺想要給對方你的全世界，殊不知他可能只是想要你兩腿間的小世界！

到底炮友能不能發展成戀人？暈船的時候又該怎麼辦？男人在床上到底都在想什麼？又要怎麼樣增進床上感情呢？

關於床上那些走心的時刻…

「暈船」幾乎是每個人都會遇到的人生課題，有時候不一定是你自己暈，也有可能是對方暈，究竟該放任搖擺深陷還是趕緊下船？預防暈船的解藥就讓《聊慾姊妹淘》拿給你！

關於穩定關係的性愛增溫…

「穩定交往中」是大部分人談戀愛追求的理想狀態，不過要如何避免「老夫老妻」的平淡無奇，增加「熱戀感」的愛愛情趣？令人無法招架的性感挑逗術就讓《聊慾姊妹淘》告訴你！

關於另一半的真實想法與感受…

相信不少姊妹一定都很好奇「男人到底在想什麼？」，反觀也有很多男人想知道女人的性愛、感情雷區有哪些？如何吸引目光、讓另一半更愛你？難以啟齒的內心話就讓《聊慾姊妹淘》替你傳達！

關係中的各種疑難雜症都交給《聊慾姊妹淘》吧！

從床上到心靈，理解性愛和感情，每週三晚上8點，來《聊慾姊妹淘》和我們一起談性說愛！

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法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
100%0%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
48%52%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.43%88.57%
2021-03-22-2021-03-28
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