NOW早報／發票槓龜卻收「中獎簡訊」！真相反轉爽拿獎金
編輯中心/綜合報導
2021-03-26 06:21:52
發票槓龜卻收「中獎簡訊」！人妻愣住 真相反轉爽拿獎金
昨（25）日又是逢單數月統一發票開獎的日子，不少人都趕緊興奮的拿出收集兩個月的發票，期望自己成為那個千萬富翁，或者中中兩百元，為生活添加一些小確幸。近日，就有網友分享自己老公手機收到「發票中獎」的簡訊，結果上網一查根本沒有這組中獎號碼，沒想到結局最後翻轉，貼文引發熱議。原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「前兩天老公的手機收到全聯發票的中獎資訊，結果顯少偏財運的他就上網查了該期的發票號碼，發現根本沒有簡訊說的這組中獎號碼，心想說應該是詐騙簡訊或者電腦系統錯誤，結果那天經過全聯，進去問一下，結果真的有500元可以領耶？有人有類似經驗嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「就是雲端發票專屬獎！恭喜」、「雲端發票讚啦」、「應該是雲端發票專屬獎唷！所以才沒出現在該期的中獎號碼」、「我也有中雲端500元，真的是小確幸」、「雲端發票最低獎也有500，真的要常用」、「我是結帳時，櫃台人員告知有中獎，再拿身份證去領現金」、「上星期天跟老公去全聯....結帳時店員說老公中獎，老公一開始還不相信呢，後來才知道是中雲端」、「真的鼓勵大家用雲端發票，小確幸更多」。今日天氣／西臺晨涼白天明顯回溫 西半部金馬留意局部霧今（26）日各地大多為晴到多雲，東半部仍有零星短暫雨，午後由於熱力作用關係，北部山區有機會出現零星短暫陣雨；隨著風向由東北風轉為東南風，氣溫將明顯回升，大臺北高溫可以來到26度左右，北部及東半部其他地方約23到25度，至於中南部則在27至30度，各地白天都屬於舒適溫暖的天氣，不過清晨輻射冷卻影響，西半部局部地區仍偏涼，低溫約14、15度，其他地方在17到19度，西半部日夜溫差稍大，仍請留意今日臺南以北至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請多加注意。陳奕迅挺新疆棉「斬10年代言」 許光漢、彭于晏跟進抵制瑞典快時尚品牌H&M宣布停止與中國大陸工廠合作，拒用新疆少數民族疑遭強迫勞動生產的血汗棉花，引發中國大陸官方制裁，清算所有不願使用新疆棉花的國際品牌，一概予以抵制，陳奕迅、彭于晏、張鈞甯、歐陽娜娜、許光漢等人昨（25）日火速切割相關代言品牌，捍衛新疆棉花到底。遭到制裁的品牌有Burberry、adidas、New Balance、GAP、Fila、ZARA、Uniqlo、Muji等公司，藝人楊冪、趙麗穎、楊紫、鹿晗、唐嫣、劉濤、王一博、黃軒、容祖兒、蔣欣、宋茜、陳偉霆、歐陽娜娜等人，紛紛轉發中國大陸官媒《人民日報》發文，表態「#我支持新疆棉花」。SBL／艾爾文強化體能打出身手 率台銀用三分雨擊垮裕隆在洋將艾爾文於3月初回歸之後，台灣銀行慢慢找到進攻節奏，昨天面對裕隆納智捷，團隊傳出23次助攻，並以48.3%的命中率砍進14顆三分球，終場以86:72拿下勝利。賽後總教練陳國維也稱讚艾爾文越來越融入球隊之中，打得更加無私。這場比賽台銀外線火力整場都非常兇猛，林柏偉、陳昱瑞和陳侑昫3人聯手貢獻10顆三分球、砍下37分，艾爾文昨天也攻下20分、9籃板、6助攻的數據，球隊在進攻端高效率的表現下，整場幾乎都壓著對手打。「所以我對他上場時間的調配比較多一點。」艾爾文此役只打了27分鐘，使用時間仍然必須「精算」，陳國維坦言都會盡量把他的出賽時間控制在30分鐘以內，也說這是這也是未來他必須再加強的部分。台積電大缺工引爆同業「離職潮」？內行揭現況：已無感了有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，也是許多求職者夢寐以求的公司之一，對此，就有網友好奇「半導體公司有因為台積電缺工離職率高嗎」，貼文一出，引起熱議。不過，也有許多網友覺得這沒什麼，也揭開「現實問題」，「誰都想跳，外面錢比GG多的很少，但跟GG一樣操的滿街都是，有點腦子都會想跳」、「給不起薪水收掉也好，尤其是一些有上市的，有錢發股東，多發一點給員工會怎樣，根本影響很小，台積電再操，有賺錢肯發就值得稱讚」、「我家每年都有人離職去台積，都無感了」、「工作就選錢多的啊」。長賜輪卡運河！求償對象曝光 行家曝關鍵：長榮商譽損失長榮海運貨櫃輪「長賜號（Ever Given）」巨型貨輪自23日意外在蘇伊士運河觸底擱淺，造成全球貨櫃船運大亂，恐將影響排在長榮貨輪後的其他海運貨物出貨時程。對此，就有網友好奇「這次長榮會被多國求償嗎？」，話題掀起眾人關注同時，也有內行網友解釋這次意外長榮不僅不是該負責賠償的事主，反而有機會回過頭求償。事實上，長榮海運董事長張衍義昨（25）日就以書面回覆交通部，點名本次天價賠償的責任賠償方：「Ever Given為本司長租船，船上任何操作上的失誤甚或不可抗力等等原因致船舶造成損害都是船東的責任，本次意外亦是如此」。而擁有長賜輪的日本正榮汽船公司也在官網發布聲明致歉，坦言目前正嘗試脫淺「但狀況極為困難」，也向所有受到擱淺事件影響的各方致歉。（編輯：王柏文）