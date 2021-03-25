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捷運大安站驚見「詭異樓梯」！他傻眼PO網　內行抖真相

編輯中心/綜合報導

2021-03-25 23:37:08

▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖，表示捷運大安站的樓梯相當詭異。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖，表示捷運大安站的樓梯相當詭異。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）

許多通勤族會搭乘大眾運輸工具「捷運」上下班，不過就有一名男網友注意到捷運大安站的樓梯設計超詭異，他也傻眼PO出照片，貼文一出，就有內行網友抖出真相。

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該名男網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並PO出一張照片，從照片中可以看到該捷運站出口的樓梯設計相當詭異，不知是當初設計錯誤還是另有原因，有一側的樓梯竟然直接被欄杆封死，最底層還有「禁止進入」的封鎖線，也讓原PO傻眼直呼「先蓋好再封起來？天龍國設計，領先全球」。

▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
貼文一出，網友全傻了，「到底為什麼一開始這樣設計」、「哈哈，什麼設計啊」、「這設計，真的搞笑啊」、「厲害了bro」、「蓋錯都蓋了，不如做成完整的休息區」；還有人開玩笑地直呼「通往魔法學院的入口」、「這是觀眾席嗎？」。

另外，也有網友表示，「跟你解釋一下為什麼會變成這樣，最剛開始通車的時候這邊是沒有圍起來的，但是後來這裡增加了盆栽綠化所以才圍起來，避免有人沒長眼睛直接撞上去，後來因為最近捷運公司在推盆栽減量，所以把盆栽移掉了，圍欄跟中間那個欄杆還沒撤而已，後來可能還有建築法規的問題，但我不清楚就是了」、「建築技術規則36條，樓梯寬度3公尺以上應設中央扶手」。

事實上，該樓梯位於捷運大安站5號出口，而根據《建築技術規則建築設計施工編》第36條，樓梯內兩側均應裝設距梯級鼻端高度七十五公分以上之扶手，但第三十三條第三、四款有壁體者，可設一側扶手，並應依左列規定：一、樓梯之寬度在三公尺以上者，應於中間加裝扶手，但級高在十五公分以下，且級深在三十公分以上者得免設置。二、樓梯高度在一公尺以下者得免裝設扶手。所以推測應是因為該樓梯超過寬度限制，才會在中間加上扶手，保障民眾安全。（編輯：郭佩蓉）

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