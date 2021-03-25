北捷換新LOGO了！意外撞臉「這幾位」　鄉民秒愣：姊妹嗎

台北捷運更換新Logo了！北捷為了慶祝通車營運25周年，無預警在臉書、官網換上新的Logo，不過眼尖網友卻發現，新的Logo雖然維持舊有的綠色、藍色和白色圖案，但怎麼一看卻有種似曾相似的錯覺，不少網友支持同時也紛紛留言笑稱「捷運也變你家了」。

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台北捷運25日於臉書更換最新的Logo，原本是白底藍線與綠線圍成一圈的圖案，經過重新設計後，維持簡單、明亮綠色、藍色和白色，圖案則以類似波浪線條呈現，整體設計更加簡約大方，預計未來也優先將老舊的進行汰換，不會一次全面更新。

不過更換設計後掀起的討論之中，有眼尖網友也笑稱和「全家便利商店」、「衛生部桃園醫院」撞臉，更有網友調侃新的Logo與日本仙台市地下鐵可以締結「姊妹鐵道」，只見臉書更換頭貼的文章下方，網友們湧入留言表示「以為是藍綠白大和解」、「北捷就是你家」、「仙台市地下鐵台北支部」、「和部桃logo有些相似！」、「部北捷運」。

▲網友貼出與部桃的比較圖。（圖／翻攝自PTT）

但新的設計也有許多網友支持，「覺得這是進步」、「比之前簡潔，覺得還蠻好看的」、「之前的太雜沒重點 至少現在的簡潔俐落」、「超美學的Logo，我喜歡這新Logo」、「一開始很不習慣這樣子，但是現在近看覺得還不錯嘛」。

▲也有網友認為一路來的設計更新都持續進步。（圖／翻攝自PTT）

那麼更新Logo的用意為何，事實上北捷先前就曾在官網指出，「2條線為列車行進與進站的動態過程，將標誌雙向奔馳的意象轉化為具體動能，新LOGO也將品牌標誌中的藍與綠重新調和，色彩表現更一致，如同生活與資訊緊密連結」。（編輯：楊智傑）