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客人線上點餐竟被回「你好煩」！老闆急曝真相：沒有嗆你

編輯中心/綜合報導

2021-03-25 23:47:49

▲一名網友發文抱怨，表示客人傳給他訊息後，他不小心傳錯「你好煩」，貼文一出，網友全笑翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名網友發文抱怨，表示客人傳給他訊息後，他不小心傳錯「你好煩」，貼文一出，網友全笑翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

若是在與他人傳訊息時，沒有注意到上下文的語意，一不小心空錯格，恐怕就會尷尬出糗，對此，就有一名網友發文抱怨，表示自己不小心在傳給客人的訊息中說了「你好煩」，讓他超懊惱，貼文一出，笑翻眾人。

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該名網友今（25）日在臉書社團《爆廢1公社》發文並PO出截圖，從截圖中的對話可以看到，客人用通訊軟體向他點餐，「我要一份鴨血堡加冬粉，小辣，一份鴨血堡加王子麵，麵要分開，微辣」，而原PO則回應「你好煩，請15分後來，我去買東西，謝謝」。

但就在原PO驚覺事態不對時，客人早已經已讀了，對於如此尷尬的情況，也讓原PO當下立刻解釋，「是你好，煩請，抱歉，我沒有嗆你的意思」，而原PO也在文內崩潰直呼「完了，客人一定以為我爆X兇，訊息還沒辦法回收，還要努力解釋」。

▲一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並PO出截圖。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並PO出截圖。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
貼文一出，網友全笑翻，「抱歉…原諒我一直笑…我的笑點被戳中」、「我沒有嗆你的意思，那個表情符號好逗」、「後面還解釋就很好笑」、「超派」、「樓主快跪下了」、「誤會大了，可能被一星了」、「點個餐被嗆爆」、「快笑死」。

另外，也有網友表示，「中文果然奧妙，斷字的地方很重要」、「所以，善用標點符號真的可以避免不必要的誤會啊！」、「標點符號的重要就在此時」、「逗點符號的重要性」。（編輯：郭佩蓉）

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