東南亞商店怎買才專業？網齊指「1神物」：打工度假救星

在台灣時常可以發現東南亞商店在交通發達的車站附近設立，除了提供新住民與移工口味道地的小吃與零食外，許多台灣民眾也喜歡進入商店內逛逛，挑選出國必買的人氣小物或是辛香料、調味品等等。不過日前就有網友好奇提問，由於東南亞商店內販售品項五花八門，究竟該挑那些購買才顯得「專業」，提問曝光後也隨即引發網友熱議。

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這名網友在PTT的

八卦版

發文表示，光是半年內住家附近五百公尺就陸續開了兩三間專賣東南亞商品的店家，但自己每次進去閒逛卻不知道該買什麼，「進去逛了一圈只買了一包魷魚乾，泡麵種類太多根本不知道怎麼挑才好」，因此也對「怎麼買才能顯出專業度」感到納悶，希望網友們分享經驗談。

文章底下立刻湧入不少過來人分享心得，有網友就紛紛留言點名「逛過蠻多辛香料的，可以買回家試試」、「那個不知道什麼種子水的飲料也可以買」、「南洋店蠻多好吃的餅乾」、「煉乳，泰國手標茶。泰奶手搖杯開滿街大暴利」、「餅乾，便宜又好吃」、「打拋香料粉」、「逛過蠻多辛香料的，可以買回家試試」、「越南胡椒鹽讚」。

▲網友紛紛提供自己愛買的品項。（圖／翻攝自PTT）

不過許多網友們最推薦的還是不同品牌的東南亞泡麵，「每種泡麵都買回去試，以後就知道要買什麼了」、「各種口味的營多麵」、「買泰國媽媽麵啦！」、「6元印尼炒麵」、「聽說澳洲打工度假省錢的人，媽媽麵是他們的救星」。此外，日前也有不少網友討論東南亞泡麵怎麼吃才內行，老饕也建議除了泡熱水烹煮外，也可以利用「炒」的方式料理，同時還可以搭配其他食材，讓份量增多。（編輯：楊智傑）