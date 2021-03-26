房市／信義房屋高雄最年輕店長是中文系
財經中心/綜合報導
2021-03-26 12:30:00
學測成績剛揭曉，網路上掀起不同科系對畢業工作出路難易度的討論，一般網友認為理工科最好找工作，而文史哲學科一面倒被認為畢業求職路窄、起薪較低，信義房屋則表示，高雄區近3年來最年輕的店長畢業自中山大學中文系，文史哲畢業生具備｢語言文字敏銳度高｣、｢人文關懷特質｣、｢思辨與論述表達力強｣的優勢，面對屬高度連結「居民-社區-土地」的房仲產業來說，反而有先天優勢。
根據勞動部「薪資行情及大專生就業導航」最新統計指出，截至2020年10月止，近5年大專畢業生中傳統商管學門畢業生求職需2.49個月、資通訊類及工程類學門需2.7個月，文史哲科系則平均需3.97個月，信義房屋人才招募執行經理李宜蓁表示，事實上，文史哲相關科系畢業生的養成與高度重視人與人溝通的房仲產業不謀而合，其實只需經過專業培養就能發揮優勢，加上信義房屋新人前半年保證月薪5萬，文史哲畢業生其實可以擺脫工作難找薪資低的刻板印象。信義房屋高雄楠梓土庫店店長蔡岳霖就是很好的例子，畢業於中山大學中文系的他，僅花了2年半時間選上店長，26歲正式帶領分店，成為高雄近3年來最年輕的店主管。他認為中文系養成他「論述事情的能力」、「有邏輯性的溝通表達」兩大軟實力，對於房仲工作與客戶間的溝通服務有相當大的助益。而畢業於政治大學台灣史研究所的中和區景平捷運店長范耿鈞也表示，「思辨能力」的養成，讓他在工作上更能梳理客戶、同仁的需求，尤其是同仁在遇到挫折或困難時，他總能利用良好的溝通能力搭配信義房屋在數位學習系統讓同仁再進化，人才培育現在是他的重點工作之一。信義房屋以「高標準甄選人才」、「紮實的教育訓練體系」與「專屬學長姐一對一分享實務經驗」自行培養產業優秀人才，堅持「不挖角」，在六個月內協助新人快速成為可獨立作業且專業的房仲。新人零經驗即保障前半年5萬月薪，另搭配30天工作鑑賞期與轉職金5萬元的機制，鼓勵想挑戰房仲工作的新鮮人相信自己、勇於踏出第一步。今年信義房屋徵才腳步不停歇，全年預計招募1200位高潛力菁英加入不動產經紀人員的行列，3月~5月間除了至全台多間大學進行校園徵才外，同步推出線上校徵季：｢幸運捉迷藏活動｣有機會抽中PS5、Airpods pro等大獎，五月底也將舉辦應屆畢業生工作說明會，相關網址如下，歡迎新鮮人踴躍參加。