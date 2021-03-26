房市／總價低 農十六特區30坪內交易最多
財經中心/綜合報導
2021-03-26 18:00:00
官方統計去年實價登錄資料，高雄農十六生活圈5年內大樓均價已逼近3字頭，5年以上中古大樓均價則較前一年每坪漲逾1萬元。房價漲勢凌厲，在地房仲就觀察到，當地大坪數物件即便是中古屋，總價幾乎都在2000萬以上，但中小坪數的2、3房，同樣享有農十六的機能、居住環境，總價卻僅落在600至1500萬間，因而更受買方青睞。
根據「高雄實價網」，農十六生活圈屋齡5年以上的大樓，2020年均價24.11萬，創歷年新高，且較前一年增幅達6%；屋齡5年內大樓與華廈，漲幅雖不若中古屋顯著，但去年均價達27.08萬，也已逼近3字頭行情。信義房屋農十六店店長吳宗德表示，農十六主力產品是屋齡20年內大樓，由於位處市中心，又有公園、學區，一向受自住客青睞。在既有條件上，近期周邊建設議題多，如義享天地飯店和商場接力開幕，南屏路、神農路口BOT案也正式動工，將打造有機關辦公、商場、餐廳的複合式綜合商業百貨大樓，預計2023年完工；建設議題讓買方更加期待，推升交易熱度。再加上近期房貸利率低，刺激購屋族出籠，當地中古屋呈現「供不應求」，以致價量齊揚。吳宗德表示，中古屋漲幅明顯，而近期建商在此獵地後多推頂級商辦，新屋供給量並不多，日後若有推案可能上看4字頭。在此情況下，由於大坪數物件總價多在2000萬以上，少部分屋齡5年內大坪數物件，更在4000萬左右，這樣的總價區間對一般小家庭而言無法負擔，但對高資產客戶來說，各區尚有不少屋齡更新的物件可以選擇，使這類型物件相對中小坪數來說，交易量、成交速度較緩。吳宗德表示，農十六特區目前以總價落在600至1500萬之間的2、3房含車位物件最夯，2房室內實坪約14、15坪，3房則約22至25坪，屬中小坪數，無論自住客、收租置產客接受度相當高。「高雄實價網」也統計農十六生活圈過去1年實價登錄資料，其中，逾6成總坪數都在30坪以下，且僅6筆超過50坪。