陸狂喊抵制Nike！下秒「手軟了」狂囤貨　銷量曝光網全傻

抵制新疆棉花的不少國際大品牌點燃中國網友怒火，瑞典快時尚品牌H&M先是宣布中止採購來自新疆的棉花等原料引發爭議後，美國運動用品大廠Nike、Adidas等品牌也因此遭陸網「清查」抵制，許多藝人們更火速切割相關品牌代言。不過就在抵制潮火熱延燒之際，一款專賣Nike鞋款的網購平台上卻出現了幾乎隨時訂單的光景，消息曝光就連許多中國網友也不禁吐槽「微博看看愛國爆棚，線下真的一言難盡」、「這就是網路抵制」。

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國際運動品牌Nike去年3月曾聲明，公司產品沒有雇用新疆維吾爾族員工，也沒有使用新疆的紡織品和紡紗，被陸網挖出該份聲明後也遭受抵制風波牽連，更引起中國內部揚言抵制，要求離開中國市場，其中知名電商平台「得物App」更傳出一份將會無限期下架Nike產品的聲明。

不過根據陸媒《南方日報》25日的報導，在「得物App」的Nike鞋款不僅沒有「全面下架」，交易量反而不斷飆增，知名經典鞋款「AIR JORDAN」更是搶到缺貨，交易介面不斷被刷新，幾乎每分鐘都有大批用戶下單囤貨，似乎生怕Nike被封殺之後就再也買不到了。

▲中國網友發現揚言抵制NIKE的聲浪一起，網購平台的訂單卻不減反增。（圖／翻攝自微博）

▲畫面可以發現幾乎每分鐘都有大批用戶刷新交易介面。（圖／翻攝自微博）

不少中國網友見狀也在微博留言諷刺「只知道狙明星，但是該買的還是買啊，我以為多硬氣呢」、「笑死，就是網路抵制哈」、「網路上抵制逼明星解約，不轉官媒就被罵，然後這些網路抵制人員照樣買的歡」、「鍵盤愛國？一邊要求明星解約，一邊趁降價多收幾雙」、「笑死我，一邊罵明星一邊佔便宜」。此外，「得物App」也出面闢謠表示下架消息不實，強調「目前尚未接到相關通知，我們會提交有關部門」。（編輯：楊智傑）