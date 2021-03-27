影／惡整喊男客寶貝險無法收拾？未婚妻暴怒拍桌當場悔婚

不少準夫妻婚前會一同至婚紗店挑選漂亮禮服，只為在人生重要的時刻，畫下最完美的里程碑。YouTube頻道「技安 CHI AN」時常分享許多好笑的惡整影片，這次她把惡整對象改成一對對的準夫妻，假扮成是婚紗店店員，惡整男客直喊對方「寶貝」，未料未婚妻卻怒拍桌大喊要悔婚！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲ 技安爸可愛的惡整演技，讓網友大讚超可愛。（圖／技安 CHI AN 授權）×▲ 技安爸可愛的惡整演技，讓網友大讚超可愛。（圖／技安 CHI AN 授權）影片中可以看見，技安先讓爸爸假冒婚紗店店員，私下偷偷奉勸男方「回頭是岸」，讓男客尷尬到不行。接著換技安出馬惡整，跟著耳機內的指令，對著男客直喊「寶貝」，當場讓一旁的未婚妻臉臭暴怒喊要「悔婚」，並衝離現場。▲ 技安爸反將女兒一軍，生氣演技讓她嚇到哭。（圖／技安 CHI AN 授權）×▲ 技安爸反將女兒一軍，生氣演技讓她嚇到哭。（圖／技安 CHI AN 授權）緊急之下技安向對方表示其實一切都是惡整，但未婚妻仍氣未消，連技安爸爸也出來痛罵技安「玩太大」！深知事情大條的她，忍不住哭了出來，這時現場的大家才向技安表示「你被惡整了」，最終才讓技安鬆了一口氣。影片曝光後，技安爸惡整演技獲得好友好評，技安本人也在影片下方表示「下次不敢再亂整人了」。（影音編輯：謝美伶） ▶ 感謝授權：技安 CHI AN 完整影片： https://youtu.be/wgS5yrL7we4 影／孫女惡整阿嬤！假混黑道遇警搜查 阿嬤嚇傻裝不知影／生日扮「F奶辣妹」惡整好友！11年交情竟渾然不知 直播惡整女友！網紅拖遺體崩潰「好像死了」 粉絲全嚇傻