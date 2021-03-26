交友軟體「180+職軍」超好約？女孩們揭心中想法：太淺了

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「180+職軍到底有什麼魅力，超好約的」的文章表示，「我171剛剛想說下載個交友軟體聊，結果在那邊點聊天室沒人接受，半個多小時還沒成功聊到天」，原PO更接著說「結果觀察有幾個女性ID指名要職業軍人，我就改一下暱稱 『180／職軍』，結果一改下去，馬上有一個女生邀請我聊天，說想約約看，我馬上跳出，又隨便點一個女生，馬上又加入她的對話」，而同樣的操作原PO重複了許多次，結果五分鐘不到就讓他加到快10個女生，這也讓原PO驚訝直言「很多人直接表明對職軍有好感，太扯了吧？有夠扯的，第一次感覺到被愛，也覺得自己悲哀」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。女性網友們紛紛一面倒的指出「職軍基本上談談戀愛可以，但要認真的一定pass滑掉」，「看到職軍直接刷掉」、「我看到軍警一定都馬上滑掉，完全不喜歡」、「被職軍騙過，結果自己是小三，根本不行，職軍就是收入穩定，而且高，滿足部分女生對高的需求，簡單來說職軍就是通常兼具穩定薪水跟床事的人」、「對職軍完全沒興趣」、「我覺得有人特別指定職業軍人，可能是因為身材好，又加上通常比同齡人還有錢」、「交過職軍男友，後來才發現他有兩個交友軟體在輪流約，想玩的真的可以找職軍」。（編輯：王柏文）