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買飯少錢被要求「笑一下」！她老實照做　結局逆轉全笑慘

編輯中心/綜合報導

2021-03-26 10:26:34

▲有女網友分享買飯的超糗經驗，讓其他人看完全笑翻。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
▲有女網友分享買飯的超糗經驗，讓其他人看完全笑翻。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
買東西結帳時，突然發現身上錢不夠或是根本沒帶錢，那可是相當尷尬。近日，就有網友到餐廳買午飯，結帳時才發現自己少帶10元，連忙跟店家道歉，沒想到老闆竟說「沒關係，妳對我笑一下就好」，而她也馬上照做，結果下場卻讓她超崩潰，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆廢1公社》表示，日前去買飯少拿10元，下意識地問了老闆「怎麼辦？我少10塊」想不到老闆竟幽默的說，「沒關係，妳對我笑一下就好」，而她便乖乖的露出笑容，結果老闆卻立馬變臉「妳晚點拿10塊來還我」，這讓原PO不禁在心中吐槽「白笑了」。
▲原PO笑完後，老闆就說「妳晚點拿10元來還我」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲原PO笑完後，老闆就說「妳晚點拿10元來還我」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
事後，原PO也乖乖的拿著10元，徒步走回餐廳，沿路還用手機拍下還錢過程，她也大嘆「當時的我，尷尬的用腳趾頭在地上摳出了三房兩廳兩衛一廚，以後，我不會再有沒來由的自信覺得我可以靠臉吃飯了」。
許多網友看完也紛紛笑說，「笑一次連10塊都不到」、「肯定是笑的不夠好看啦」、「對正妹還那麼嚴苛，這老闆不怎麼會做生意啊」、「還以為是賣笑為生，結果被佔便宜了」、「這個老闆真有原則」、「這老闆很可以，超鬧的啦」、「騙笑欸...原來是這個意思」。（編輯：許智超）
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