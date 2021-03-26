到雲林點「最大杯拿鐵」怎說？他吐1句 全場愣：沒聽過
編輯中心/綜合報導
2021-03-26 10:32:45
雖說台灣腹地比起其他國家相對狹小，南北地區仍存在著些微的飲食口味及文化等差異。近日，一名屏東網友在臉書社團《爆廢1公社》貼文提到，他到雲林的超商要點購「XL拿鐵一杯」卻被店員糾正，不禁疑惑地說「好奇問一下，雲林人不說XL的嗎？」貼文曝光立刻引發網友論戰。
原PO表示，到雲林某超商要買拿鐵時，和店員說「我要XL拿鐵一杯」，對方回應「55元」，他追問「我說XL，不是70嗎？」結果店員糾正他要講「特大杯」才行，且稱「這裡沒有人在講XL的，只有台北才會這樣講」，讓原PO困惑地說「可是我屏東人啊！」最後好奇詢問廣大網友「雲林人不說XL的嗎？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友卻認為「不是直接特大拿鐵嗎？」「我高雄人，買飲料完全不會講XL，身邊也沒遇過人講」、「我都直接講特大杯」、「我新北，都講特大杯」、「沒聽過講XL的，去哪裡都沒聽過」、「在北部也比較常聽到：最大杯」、「屏東我也住過一段時間啊，沒聽過去買拿鐵有說XL的餒」、「一直都是特大吧」。不過，也有人認為「你要跟他說XXL」、「點飲料名稱一般都是照自己慣用來，照字面點無錯誤，只不過這是台灣，照字面是一個會惹事的，畢竟大多數不會仔細的觀察」、「只是跟著菜單唸也要被轟」、「樓主拍拍，跟著菜單唸沒錯」。事後，原PO笑回「原來看著菜單點未必是對的啊！那建議還是把XL的字樣拿掉，直接寫中文比較不會溝通不良，別再叫我看菜單了，我就是照菜單唸的啊」。（編輯：賴詠璿）