鄰居借200元看病他拒絕！下場抖爆：一直聽到敲地板聲
編輯中心/綜合報導
2021-03-26 10:57:47
現代都市人大多住在公寓或大樓，鄰居之間可以互相照應幫忙，但也可能因生活習慣不同而發生衝突，如何妥善地與鄰居相處，成為一大課題。就有網友透露自己親戚的遭遇，親戚鄰居向親戚借200元想去看病，網友親戚拒絕了。結果幾天後，鄰居不幸病死在家中，讓網友親戚後來一直睡不好，需要靠安眠藥入藥，還說一直聽到死去鄰居那戶傳來敲打地板的聲音。
有位網友在臉書社團《爆怨公社》發文，分享了這個頗為沉重的故事。原PO表示自己有位親戚，鄰居跟他200元說要去看病，親戚不肯借，結果幾天後鄰居真的病死在家中，還「發出屍臭味」。從此原PO親戚就睡不好，必須靠安眠藥入睡，還說一直聽到死去鄰居那戶傳來敲打地板的聲音，且其他的住戶也紛紛搬家，讓原PO親戚更是害怕。原PO最後感慨直言，「人要善良一些，如果今天你借人兩百讓你的生活過不去，那你可以不要借。可是如果他真的需要幫助，為何不幫呢？」文章一出引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「像認識的人借這種小錢，我會給」、「畢竟是鄰居不是路人，200元也不借，就換來一世難眠吧」、「借啊！是鄰居至少知道他住哪裡，有些人借出去還不知道對方人在哪裡」、「我不會給他現金，但會帶他看醫生，也會買東西給他吃」。但也有網友認為，「重點是你也不知道對方是真心還是要騙的」、「怎麼有種變相情緒勒索的感覺」、「這年頭一堆詐騙，誰知道他要看病是真是假？道德綁架真的很不好」。（編輯：倪浩軒）