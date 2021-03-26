NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

鄰居借200元看病他拒絕！下場抖爆：一直聽到敲地板聲

編輯中心/綜合報導

2021-03-26 10:57:47

公寓
▲網友透露自己親戚的鄰居跟親戚借200元想去看病，親戚拒絕了，結果下場讓人超感慨。（示意圖／取自pixabay）
現代都市人大多住在公寓或大樓，鄰居之間可以互相照應幫忙，但也可能因生活習慣不同而發生衝突，如何妥善地與鄰居相處，成為一大課題。就有網友透露自己親戚的遭遇，親戚鄰居向親戚借200元想去看病，網友親戚拒絕了。結果幾天後，鄰居不幸病死在家中，讓網友親戚後來一直睡不好，需要靠安眠藥入藥，還說一直聽到死去鄰居那戶傳來敲打地板的聲音。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有位網友在臉書社團《爆怨公社》發文，分享了這個頗為沉重的故事。原PO表示自己有位親戚，鄰居跟他200元說要去看病，親戚不肯借，結果幾天後鄰居真的病死在家中，還「發出屍臭味」。從此原PO親戚就睡不好，必須靠安眠藥入睡，還說一直聽到死去鄰居那戶傳來敲打地板的聲音，且其他的住戶也紛紛搬家，讓原PO親戚更是害怕。
▲服用安眠藥時，會減弱心理壓抑的力量，導致原本內心壓抑的憤怒與情緒盡情發洩。（示意圖／取自
▲沒有借錢給鄰居，結果鄰居真的病死了。原PO親戚從此要靠安眠藥才能入睡。（示意圖／取自 Unsplash ）
原PO最後感慨直言，「人要善良一些，如果今天你借人兩百讓你的生活過不去，那你可以不要借。可是如果他真的需要幫助，為何不幫呢？」
文章一出引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「像認識的人借這種小錢，我會給」、「畢竟是鄰居不是路人，200元也不借，就換來一世難眠吧」、「借啊！是鄰居至少知道他住哪裡，有些人借出去還不知道對方人在哪裡」、「我不會給他現金，但會帶他看醫生，也會買東西給他吃」。
但也有網友認為，「重點是你也不知道對方是真心還是要騙的」、「怎麼有種變相情緒勒索的感覺」、「這年頭一堆詐騙，誰知道他要看病是真是假？道德綁架真的很不好」。（編輯：倪浩軒）
▲網友分享親戚與鄰居之間的故事。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
▲網友分享親戚與鄰居之間的故事。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
 
關鍵字

NOW民調中心

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
60%40%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.31%4.69%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
47.12%52.88%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
12.08%87.92%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀