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搭台北公車見「1現象」！他驚嘆：怎麼辦到　在地人全認

編輯中心/綜合報導

2021-03-26 11:36:14

▲有女網友不解，為何有些人搭公車時，會故意選靠走道的位置，讓她覺得很自私，貼文一出，網友全吵翻。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO發現台北女孩都可以不用拉手把，站穩穩的滑手機，為此感到相當驚訝，貼文掀起網友熱議。（示意圖／取自unsplash）
公車是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，其班次間距也會以民眾的需求量，以及尖峰時段做增減。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，他到台北搭公車時，總是覺得站不穩、快要被甩出去，但卻發現台北女孩都可以不用拉手把，站穩穩的滑手機，為此感到相當驚訝，貼文掀起網友熱議。
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原PO表示，自己偶爾會搭一下台北的公車，每次停車他都會慣性往旁邊晃去，即使拉著手把或是靠著柱子都一樣，並稱「整台車只有我用盡力氣在抓住固定物以維持平衡，可是其他天龍國的女孩，為何可以穩穩一邊滑手機不受影響？」
他苦笑「我可是即使緊緊抓著，每次公車煞車，都差點飛出去」，不禁好奇詢問廣大鄉民，想知道為何台北的女孩們，在搭公車時都可以站得這麼穩。
▲原PO發現台北女孩都可以不用拉手把，站穩穩的滑手機，為此感到相當驚訝，貼文掀起網友熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO發現台北女孩都可以不用拉手把，站穩穩的滑手機，為此感到相當驚訝，貼文掀起網友熱議。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「以前還在念大學搭捷運，朋友就問本天龍怎麼做到的」、「真的，南部人在天龍國公車內只能甩來甩去」；對此，許多在地網友表示「從小練到大啊，基本技能」、「從小養成啊」、「從小訓練啊」、「從小訓練＋1，而且同一路線有兩家營運，還可以看趕不趕時間，挑平穩車還是拓海車，拓海車是趕時間的好選擇」。（編輯：賴詠璿）
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