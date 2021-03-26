想買現殺的魚！老闆「一敲」他卻秒走人 超瞎原因網看傻
編輯中心/綜合報導
2021-03-26 12:46:44｜2021-03-26 13:23:09
客人要求百百款，不少店家只能默默的在心底喊累，就怕破壞自家聲譽。近日，就有名賣肉鬆的老闆指出，有客人想買10元的量，但他強調「最少是要買30元」，而客人便說「太多吃不完」就直接轉身離開，讓他相當傻眼，結果這時聽到隔壁魚攤的爭吵聲，他了解情況後，就覺得自己遇到的客人根本不算什麼。
原PO在《爆廢1公社》表示，日前有客人來店裡買肉鬆，詢問完價格後表示想買10元的量，他便告知對方「沒辦法秤10元，最少30元」，想不到客人竟說「太多了，吃不完」，接著就直接走了，讓原PO當場傻眼，心想「30元也才2兩的量，結果被嫌棄太多？」原PO這時卻突然聽到，隔壁魚攤傳來老闆跟客人的爭吵聲，原來是客人要買新鮮的鱸魚，還強調「要殺」，結果老闆拿起槌子用力一敲，客人居然立刻大叫「它死了，那我不要了」，兩人因此發生衝突，這讓原PO聽完頓時覺得，「那個30元太多吃不完的，好像也沒那麼瘋」。許多網友也紛紛回應，「這是來找碴的...」、「買魚的真不是笑話? 正常人會被揍吧」、「笑死，你們遇到同個客人吧」、「現在的人是不是壓力都太大了，總有一些奇怪舉動」、「這樣能從市場全身而退，而不被打死，想必其過人之處」、「這客人真的是超經典的」、「魚老闆辛苦了，這真的會氣死」、「擺明就是要找麻煩」。（編輯：許智超）