「4星座」根本天生戲精！第2位深藏不露 表現全迎合他人
編輯中心/綜合報導
2021-03-26 11:59:16
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雙子座雙子座的人因為飆戲過多，導致分不清現實和虛擬，所以說他們兩面派，人格分裂。上一秒，他們還在說另一個人的不是，下一秒又跑到這個人面前說另一個人的不是，從中挑撥離間，一開始大家會相信他們的話，但紙包不住火，當人們發現他就是個放羊的小孩的時候，就再也不會信他了。獅子座獅子座絕對是戲精之首，他們不希望別人能看穿自己的內心，時時刻刻都戴著面具。他們不輕易相信別人的話，但為了迎合對方只得表現得跟別人是朋友的樣子，當他討厭一個人的時候，是絕對不會表現出來的，甚至你還會覺得他挺喜歡人家的，他們演得深藏不露，不著痕跡，你就覺得一切都是真的。天秤座不管是男生還是女生，他們內心都是非常傲嬌的，覺得自己就是公主、王子或者少爺、小姐，即使表面上給你的感覺是謙虛溫柔，但你了解他們後就會發現，有的人稍稍不注意，在他們心裡就成了傻逼。跟不熟的人他們永遠都不會說真話，所以你是見不到他們大發脾氣的樣子。雙魚座雙魚座的男生，真是個個兒都是「影帝」，他們口才很好，說自己做著多麼高尚的工作，見過多少大人物，懂多少冷知識，說得天花亂墜，其實他們白天窩在家裡睡覺，大半夜起來打遊戲、看劇，他們還可以一人分飾好幾個角色。（編輯：賴詠璿）
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