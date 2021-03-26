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320億放水流！《朝鮮驅魔師》停播　friDay影音牽連遭殃

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-26 14:25:35

▲《朝鮮驅魔師》在韓停播，SBS也要求海外平台全下架。（圖／friDay影音）
▲《朝鮮驅魔師》在韓停播，SBS也要求海外平台全下架。（圖／friDay影音）
擅長「改編歷史」的南韓編劇朴繼玉，日前作品《哲仁王后》曾因扭曲歷史引發爭議，她的新作《朝鮮驅魔師》本月22日開播，才播出2集再因「扭曲歷史」遭觀眾反彈，超過20個知名廠牌也決定撤資，該劇確定腰斬，高達320億韓元（約台幣8.7億元）的製作費全部放水流，台灣獨家跟播的「friDay影音」也被韓方要求下架影音，遭殃受牽連。
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▲《朝鮮驅魔師》斥資320億韓元打造，因為故事扭曲歷史，確定停播。（圖／SBS）
▲《朝鮮驅魔師》斥資320億韓元打造，因為故事扭曲歷史，確定停播。（圖／SBS）
《朝鮮驅魔師》首2集因殺活屍畫面血腥，觀看制度雖然列為18禁，第一集仍創下8.9％超高收視率，但因為部分歷史扭曲，第二集跌至6.9％。該劇時代背景設定在朝鮮太宗時期，第一集接待傳教士的畫面，卻出現月餅、皮蛋、大陸酒等非朝鮮時代的食物；加上編劇將太宗改編成濫殺百姓的暴君，種種片段引起爭議，網友紛紛上青瓦台請願要求停播，一天就超過15萬人連署，目前高達近20萬人，逼得電視台SBS趕緊滅火道歉。 
SBS一開始表示，會刪除所有問題片段，至於大陸象徵的道具，解釋是道具組的疏失，宣布該劇將停播一周做修改，但網友仍不埋單，超過20個知名大廠牌，包含三星、LG、HONDA、Dyson全決定撤資，電視台25日凌晨宣布，《朝鮮驅魔師》確定中斷播出，320億的製作費等於全部放水流。 
《朝鮮驅魔師》播出版權有銷至海外，台灣則由friDay影音獨家代理，在韓國決定中斷播出後，也要求海外下架相關影片，針對韓國是否違約以及賠償的問題，friDay影音回應《NOWnews今日新聞》：「停播事件後，friDay影音版權部門已與SBS電視台商討後續處理方向，不對外做公開。」 
該平台會員也提出質疑，表示是因為看到friDay影音獨家播出《朝鮮驅魔師》的廣告才決定付費，看到腰斬消息感到可惜，friDay影音表示：「無法順利播出《朝鮮》給觀眾，平台當然覺得很可惜，但friDay影音提供的獨家韓劇不只《朝鮮》一部，還有熱播中的《Mouse》 、《怪物》，friDay影音會持續提供好內容給台灣觀眾。」
▲劇中飾演朝鮮太宗的甘宇成，被改成濫殺百姓的暴君。（圖／SBS）
▲劇中飾演朝鮮太宗的甘宇成，被塑造成濫殺百姓的暴君，引發觀眾反彈。（圖／SBS）
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