320億放水流！《朝鮮驅魔師》停播 friDay影音牽連遭殃
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-26 14:25:35
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《朝鮮驅魔師》首2集因殺活屍畫面血腥，觀看制度雖然列為18禁，第一集仍創下8.9％超高收視率，但因為部分歷史扭曲，第二集跌至6.9％。該劇時代背景設定在朝鮮太宗時期，第一集接待傳教士的畫面，卻出現月餅、皮蛋、大陸酒等非朝鮮時代的食物；加上編劇將太宗改編成濫殺百姓的暴君，種種片段引起爭議，網友紛紛上青瓦台請願要求停播，一天就超過15萬人連署，目前高達近20萬人，逼得電視台SBS趕緊滅火道歉。 SBS一開始表示，會刪除所有問題片段，至於大陸象徵的道具，解釋是道具組的疏失，宣布該劇將停播一周做修改，但網友仍不埋單，超過20個知名大廠牌，包含三星、LG、HONDA、Dyson全決定撤資，電視台25日凌晨宣布，《朝鮮驅魔師》確定中斷播出，320億的製作費等於全部放水流。 《朝鮮驅魔師》播出版權有銷至海外，台灣則由friDay影音獨家代理，在韓國決定中斷播出後，也要求海外下架相關影片，針對韓國是否違約以及賠償的問題，friDay影音回應《NOWnews今日新聞》：「停播事件後，friDay影音版權部門已與SBS電視台商討後續處理方向，不對外做公開。」 該平台會員也提出質疑，表示是因為看到friDay影音獨家播出《朝鮮驅魔師》的廣告才決定付費，看到腰斬消息感到可惜，friDay影音表示：「無法順利播出《朝鮮》給觀眾，平台當然覺得很可惜，但friDay影音提供的獨家韓劇不只《朝鮮》一部，還有熱播中的《Mouse》 、《怪物》，friDay影音會持續提供好內容給台灣觀眾。」
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