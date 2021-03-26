大四存到第一桶金！她曬「百萬積蓄」嘆：曾一天睡4小時

想存到100萬元這個人生的第一桶金被許多台灣人視為重大里程碑，日前就有名女大學生在社群論壇

《Dcard》

上分享了自己成功在大學四年級時達成目標的經驗，讓不少網友羨慕同時也好奇她的存款方式，而該名女大生也揭露了自己百萬積蓄的秘訣，更坦言其實最累的時候一天只能睡4小時，話題掀起眾人熱議。

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該名女大生貼出自己的帳戶存款積蓄，證明自己淨資產有著117萬3924元，而計算所有存款、證券戶內的積蓄後，她也自認達到了去年替自己訂下的階段性目標，同時也坦言自己努力存款的原因來自與家庭不和有關，「一直默默地努力存錢給自己安全感 ，看到這個數字真的真的很感動！」。

▲記帳APP畫面曝光後也讓不少網友直喊羨慕。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過該則文章曝光後，也立刻引來許多網友熱烈迴響，有不少大學生也羨慕表示「大學生到底怎麼存的好強」、「覺得大四要存到100萬好不容易」、「想知道是怎麼投資的？」，不過也有網友無奈表示，「家裡有給生活費就差很多了，我家裡沒有給生活費，要就要自己打工賺，所以根本存不到什麼錢」、「沒有學貸不用幫家裡繳任何貸款，100萬真的很簡單」、「不用負擔家裡開銷，只能說你有著一個讓你安穩、沒有後顧之憂的家庭」。

此外，這名女大生也分享自己大學四年來的存錢方式，她提到自己平常物慾就不重，從小壓歲錢也都存下來，就讀大學的期間除了兼顧學業外也努力接案打工，原PO指出靠著家裡每個月給一萬元生活費，大一已經存了10萬元，大二、大三開始則透過接科系相關案子和打工、學習理財投資股票，「最緊繃的時期，一天只睡四小時，拼命賺錢就是為了脫離家裡」，直到大四畢業才達到她自己理想的階段性目標。（編輯：楊智傑）