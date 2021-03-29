房市／捷運棕線送審 桃園下龜山建設增加
財經中心/綜合報導
2021-03-29 08:30:00
桃園市政府規劃捷運棕線，未來將連接桃園站前區域與新莊迴龍地區，目前規劃已送行政院核定，目標核定後8年內完工；在地房仲表示，下龜山地區人口不多，捷運棕線可增進桃園、龜山、新莊三地生活圈串聯，對房市具正面效益。
根據桃市府捷運工程局指出，捷運棕線的綜合規劃已於去年底送行政院交通部核定，從台鐵桃園站到新莊捷運迴龍站共有8站，路線起於台鐵桃園站北側中正路、復興路路口，與桃園捷運綠線G07站地下轉乘，沿復興路、萬壽路三段、二段，轉至東萬壽路銜接萬壽路一段，並續行新莊中正路至捷運新莊迴龍機廠後與捷運新蘆線及萬大線銜接，全長約11.38公里。捷運棕線行經下龜山地區，下龜山地區因開發較早，以龜山區公所周邊為主要商圈，桃市府指出，因部分路段路幅較小，捷運棕線市區路段採地下化規劃，可減少道路阻隔、維持原車道寬度、騰空路廊，具改善市容等效益，以綜合規劃核定8年後完工為目標。信義房屋三民店店長曾國峰表示，龜山地區有三塊為房市交易較熱絡區域，第一為靠近林口的上龜山地區，即為A7重劃區所在地，第二則為靠近桃園火車站的萬壽路三段一帶，第三則為近迴龍站的萬壽路一段一帶，兩者皆為下龜山地區。下龜山地區多為老舊公寓與透天厝，房市能見度較少。因早期為眷村聚落，有四大國宅在此，鄰近有龜山工業區，並有傳統小型加工廠聚落，除此之外，電梯大樓集中在靠近桃園巨蛋體育館的萬壽路三段，曾國峰指出，當地多為屋齡10至20年的電梯大樓，過去會有年輕首購族群往桃園與龜山交界找房。因下龜山地區的人口不多，因此捷運棕線帶動當地發展的仍待觀察，不過可知的是，可增進桃園站前地區與新莊迴龍地區兩邊生活圈的交流，有益於新北買盤流動桃園。信義房屋新莊總站店店長張亞維表示，新莊迴龍因位於新莊與桃園龜山、樹林的交界處，騎車僅需30分鐘就能到桃園火車站；而受惠房市多頭行情，新莊迴龍站周邊房屋價格穩漲，新成屋每坪單價要40萬以上，10年內電梯大樓要34萬以上，因此也有新莊當地居民，會往龜山、桃園一帶找房。