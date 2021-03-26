台藝人支持新疆棉！波特王嘆「大辱華時代」：不該有期望

新疆棉風波延燒至各大服飾、運動品牌，隨戰場持續擴大，不少曾代言過相關品牌的中國及台灣藝人也連忙切割，紛紛表態支持新疆棉極力「效忠」更宣布將解約、終止合作。而曾被中國業者「封殺」的網紅波特王也對此分享他的看法，坦言「與其要談失望，或許該說一開始就根本不該有期望」。

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台灣藝人挺新疆棉的事件掀起網友熱議，不少民眾也紛紛私訊網紅波特王，稍早他就在

臉書發文

表示，其實很多原本支持他們的粉絲，看到自己喜愛的藝人膝蓋這麼輕易就跪下去，會覺得失望也是很正常的。但對他來說，或許一開始就不該抱期望才對，「他們可能一輩子都不會想管什麼人權、政治，只是感覺風向不對了，趕緊發文表態，避免自己也被出征」。

▲曾因拍片提及「總統」惹怒中國官方的波特王，今（26）日也出面表示「辱了啦！哪次不辱」。（圖／翻攝自波特王臉書）

接著他也自嘲，「我也算是經歷過，能懂他們遇到的問題」，坦言自己也不覺得那些藝人值得同情，「他們是台灣人，並不是沒其他選擇。各個也都衣食無缺，卻配合中共做出選擇」，更舉其他拒用新疆棉的業者為例，「難道他們沒有想過後果？」，波特王認為要對抗世界第二大經濟體並不容易，但默許破壞人權行為的後果恐怕誰也不能承擔，「未來剩下你一人時，還有誰會替你出聲？」。

最後他也貼出自己與H&M袋子的合照表示，「我們的每次消費，都在選擇這個世界的樣貌」，同時諷刺此次事件再次證明牆內真的沒有什麼標準可言，「原本因為多人運動+劈腿而被市場拋棄的藝人，都能藉此事喊著支持新疆棉，在牆內由黑轉紅，不可笑嗎？」，更稱「大辱華時代，有你也有我」。（編輯：楊智傑）