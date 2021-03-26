博恩猛曬本周「最正確」穿搭！網狂讚：這個棉感覺很人權

新疆棉花因壓榨人權疑慮先後遭到多個國際知名品牌宣布禁用，引起中國網友圍剿抵制，不少赴中發展的台灣藝人也紛紛與代言品牌切割。話題延燒之際，一向以諷刺、搞笑風格針貶時事的脫口秀演員曾博恩也在稍早親自示範了「本週最正確的穿搭方式」，盤點全身上下品牌同時還調皮曬出「小香蕉內褲」，短短1分多鐘的介紹更讓網友笑翻，直言「這個棉感覺很人權！」。

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博恩在今（26）日稍早發布

一支短片

，解釋因為最近適逢白天熱、晚上冷的天氣，特別介紹了本週最正確的穿搭方式，還強調「選料真的蠻不錯的」。博恩解釋他自己會內搭一件Uniqlo的素色T恤，外面再套上Nike的長袖上衣，更笑稱「那我會選這個廠牌，是因為我覺得它的料子真的很舒服，就是你看我身體沒有被拘束的感覺，然後關節自由度也蠻高的」。

接著更側身掀起上衣，靠近鏡頭略顯神秘的表示「如果你真的想要調皮一點的話，這是我最喜歡的小香蕉內褲，小香蕉內褲也是H&M出的 」，全身衣著巧妙呼應抵制新疆棉的各大服飾品牌，背後更放上兩個小熊維尼玩偶，諷刺意味相當濃厚。

▲博恩最後更將掀出 H&M的內褲，巧妙呼應新疆棉爭議。 （圖／翻攝自Stand up, Brian！ 博恩站起來！臉書）

影片上傳至今接近兩萬名網友按讚，更有不少網友笑翻留言回應「這個棉感覺很人權」、「真的是選料好，穿著自由不『拘束』，鞋子材質好，不容易絆倒跪下傷膝蓋，整體穿搭價錢實在，不是錢多就好看！」、「完全支持此穿搭法」、「你剛攻擊我的春裝？」、「民主自由的穿搭教學」。（編輯：楊智傑）