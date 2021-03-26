考上國營想提分手！他嫌「女友年紀、工作不太行」遭戰翻

不少人出社會希望能夠有一份穩定、薪資福利又有保障的工作，也因此國營事業就成為了不少民眾的目標，許多民眾擠破頭拚考試，就是為了進入國營企業後享受各式福利和穩定生活。不過近日有名男網友卻表示，自己考入國營企業後打算與交往三年的女友分手，不僅嫌棄對方「年紀比我大以外，外表跟工作都不太行」，更打算等到入職後找女同事交往，文章曝光後立刻點燃網友怒火掀起熱議。

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這名男網友在社群論壇

《Dcard》

上提到，自己考了三年的國考，最近有相當大的把握能成為雇員，但卻想與平時會照顧他起居、幫他買飯、分擔房租的女友分手，原因在於他認為對方的工作僅是工作是一般民間企業的小員工，「一直以來我的家人都希望我能找一個工作穩定的女友，希望是公職」。

不僅如此，原PO還列出兩人的外在條件，直言不諱表示對方「年紀比我大以外，外表跟工作都不太行」，更打算在搬家前的這個月跟現任女友提分手，「如果我進國營企業之後再找裡面的女生交往三觀也比較適合吧？至少父母那關會輕鬆很多」。

▲原PO荒謬的價值觀讓許多網友看不下去。（圖／翻攝自《Dcard》）

文章曝光後，許多網友也被原PO的想法惹毛，紛紛留言嘲諷「當你的女友好可憐」、「不要耽誤人家」、「快分吧！誰攤上你誰衰」、「講得一副國營有多了不起，你還不配她咧！她值得比你更好的」、「趕快放生你女友，你不值得」；但也有網友坦言「人類都是自私的，麻煩你盡早跟人家說」、「你可以有你的要求，但別辜負人家」。（編輯：楊智傑）