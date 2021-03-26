左手新疆棉右手鳳梨！館長酸「羅志祥想洗白」：又壞壞了

中國新疆棉風延燒至娛樂圈，許多赴中發展的藝人連忙切割抵制新疆棉的各個國際大牌，宣布停止合約力挺中國新疆棉。日前返台力拚復出的「亞洲舞王」小豬羅志祥也在微博表態支持，此舉就讓「館長」陳之漢忍不住在直播中偷酸「本來不愛國，現在又有點愛國，今天又壞壞了」。

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小豬羅志祥昨（25日）轉發中國官媒《人民日報》貼文，同時寫下「#我支持新疆棉花#」表達立場，不過他日前才自掏腰包買了200箱鳳梨，希望支持被中國宣布禁止進口的台灣鳳梨，一前一後試圖洗白力拼復出的行為也讓部分網友看不清他的態度。

▲羅志祥發聲支持新疆棉。（圖／羅志祥微博）

館長陳之漢也在今晚直播時指出，如果有去了解新疆人權問題的話，大家都應該會知道，「那是非常可怕的事情，慘不忍睹」，同時直接點名羅志祥急於表現，「前陣子蠻愛國的，本來不愛國，現在又有點愛國，今天又壞壞了」，更反問「有必要為一直糟蹋我們國家的人，壓迫人民的政權卑躬屈膝嗎？」。

事實上，先前館長才在本月1日讚嘆羅志祥掏腰包買鳳梨的舉動，「羅志祥愛台灣，我欣賞他，改邪歸正、放下屠刀、立地成佛，買200箱鳳梨，好樣的，真男人啊！」，如今小豬的行為也讓他好生尷尬，只能在直播搖頭表示「這就是大多數藝人的標準，急於表現，中國網民都在看，看我有沒有機會回到大陸賺錢」。（編輯：楊智傑）