她逛大賣場驚見地上遺留「一雙舊鞋」 網抖出暗黑原因
編輯中心/綜合報導
2021-03-27 10:36:18
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，擁有不少支持的消費者。不過就有位網友在逛好市多時，發現地上竟然有一雙舊的球鞋遺落，卻沒見到主人，讓她好生奇怪。而網友也紛紛推敲原因，更有人直言「還遇過盒子打開裡面放的是舊鞋子的勒」，引發熱議。
有位網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，分享了2張賣場現場照片，而從照片中可以看見，在貨架旁的走道上，一雙明顯是舊的粉紅色球鞋落在地上，從大小尺寸看似乎是童鞋，但為何會「見鞋不見人」，讓原PO十分匪夷所思。文章一出掀起討論，有網友輕鬆看待，紛紛搞笑回覆說，「隱形斗篷不夠長啦」、「你沒看到人？」、「一定是穿越了」、「紅衣小女孩下山買新鞋了」、「等等，薩諾斯是彈指了嗎」、「落入好市多的灰姑娘」。但也有網友認為可能是「穿走新鞋留舊鞋」，「直接穿新鞋回家，傻眼」、「我遇過盒子打開裡面放的是舊鞋子的勒」、「真的很沒水準」、「絕對是事實，應該是直接穿走新鞋，留下舊鞋了」、「肯定直接穿走的啊！結帳是要走出去結，誰光腳走去結賬」、「一點也不奇怪啊，我們試衣間的桶子裡常撿到顧客換下來的衣服，對方拿自己的衣服換我們的衣服」。另外還有網友指出，「看起來是小孩的鞋，會不會是家長把小孩直接抱上購物車忘了鞋子呢」、「也很像坐推車上的兒童椅鞋掉了沒發現」、「可能是小孩脫了鞋進去推車裡，結果鞋沒拿起來吧」、「也覺得是忘記，老公就曾經在大賣場抱小孩上車後漏拿小孩的一隻鞋」。（編輯：倪浩軒）