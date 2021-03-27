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超商搜刮「即期食品」很可悲？全場反曝真相：搶的人超多

編輯中心/綜合報導

2021-03-27 11:23:30

▲一名女網友過年時去超商買了一瓶要價1980元的洋酒，豈料回家一開竟然「慘被調包」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友表示自己每天準時去超商「搜刮」打折的即期食品，結果許多網友都有類似經驗，更透露「搶的人超多」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
台灣各式各樣的便利商店遍佈，店內架上擺滿多款飲料零食、熱食餐點供民眾挑選。且近年更有超商推出「即期食品」優惠，貼上標籤的食物接近過期時間後，消費者購買便可獲得7折優惠。就有網友透露自己每天去超商搜刮「即期食品」，詢問大家「有人也會幹這種事嗎？每天都到超商買即期食品會不會很可悲？」問題一出掀起熱議，網友一面倒認為「不浪費又省錢」沒什麼好可悲的。
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有位網友在PTT發文，透露自己有個固定的習慣就是每天晚上八點過後到超商買7折食品，因為這些即期食品在過期前7小時可以打折。原PO抱怨現在超商食品越來越貴，「隨便買個東西就要100元還不見得吃得飽」，尤其這幾年推出一些聯名餐廳的鮮食，價格更是動輒百元以上起跳。
原PO無奈直言，「真的不敢吃也吃不起」，所以只好趁打折的時候趕快去搜刮即期食品。原PO最後詢問大家「有人也會幹這種事嗎？每天都到超商買即期食品會不會很可悲？」更透露自己發現會幹這種事的人好像不少，「因為常常開始打折不到一小時就被買光了」。
▲不少超商為了民眾方便深夜購物，通常都是24小時營業。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲許多網友分享親身經驗，原來會準時去搶購即期食品的人還真不少。（示意圖／翻攝自Pixabay）
文章引發熱議，大家都覺得搶購即期食品的行為沒什麼問題，「愛惜食物讚」、「不會可悲啊，我也是這樣買啊」、「很省錢不錯啊」、「我也會啊其實別想太多」、「精打細算很好啊，而且超過期限也是報廢，浪費食物」、「不浪費又省錢我認為並不可悲」、「日本一堆人搶打折食品好嗎」。
更有許多網友分享個人經驗，「時間快到時就在超商等，店員貼紙一貼上去就要開始搶了，一般都要跟三四個人交手才能搶到」、「最恐怖對手是推手推車的大媽吧」、「時間一過超多人在拿的，嚇死我了」、「我上次就為了這個在小7跟人鬥毆」。（編輯：倪浩軒）
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