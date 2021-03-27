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未來4日「3生肖」財神登門！中大獎、發橫財　錢數到手軟

編輯中心/綜合報導

2021-03-27 11:48:12

▲有「3生肖」的人天生具有致富頭腦。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「3生肖」在未來4日（3月28日～3月31日）有機會中大獎、發橫財。（示意圖／翻攝自Pixabay）
2021年一轉眼已經進入到3月底，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》指出，「3生肖」在未來4日（3月28日～3月31日）有機會中大獎、發橫財，不僅逢財神登門，還有望遇到貴人相助，錢數到手軟，一起來看看你或者身邊親友是否也上榜了？
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▲「3生肖」在未來4日（3月28日～3月31日）有機會中大獎、發橫財。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「3生肖」在未來4日（3月28日～3月31日）有機會中大獎、發橫財。（示意圖／翻攝自Pixabay）
生肖虎
屬虎的人膽大心細，處事周全，而且身邊朋友眾多，貴人緣更是不錯。3月28日～3月31日財神貴人喜登門，發橫財中大獎，接錢手軟，生肖虎就能迎來了不得的運勢，外財源源旺盛，風生水起，賺錢順利，事業出眾，財運滾滾，屬虎人就將邂逅財神爺，前程光明又燦爛！
生肖狗
屬狗人今年的運勢並不是很理想，生活中也會遇到不少意外，但即使如此，生肖狗在今年還是會有好運出現。3月28日～3月31日財神貴人喜登門，發橫財中大獎，接錢手軟，生肖狗命理之中有厚土加身，厚土催財，讓生肖狗有橫財之運加身，給全家人帶來富貴榮華的好日子。
生肖豬
屬豬的人，為人熱情有愛心，比較有親和力，貴人緣自然也比較廣。3月28日～3月31日財神貴人喜登門，發橫財中大獎，接錢手軟，生肖豬的財運開始緩慢提升；他們再次贏得財神的青睞，財富高漲不用愁，生財多多驚喜也多。（編輯：賴詠璿）
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