29歲男「微創業」有成！月賺45K提前退休：太閒很困擾
編輯中心/綜合報導
2021-03-27 12:07:38
一般民眾打拼一輩子，就是為了過上愜意的退休生活。有些人事業順利、亦或透過投資賺錢等等，能提早幾十年退休，但你聽過29歲就退休的人嗎？就有網友分享自己兩年前微創業有成，雖然現在月入45K不算高，但每月只要工作6～8天就好，而且不用「當社畜看人臉色」，提早體會退休人生，「每天行程就是坐捷運在台北逛街」，才發現太閒也是一種困擾，引發熱議。
有位男網友在臉書社團《匿名公社》投稿發文，透露自己今年29歲，2年前微創業自創食品類小型代工廠，員工只有3人、規模不大，但財務狀況還不錯，每月可以淨賺45K左右，而且只需工作6～8天，非常清閒。原PO表示，「不用當社畜看人臉色，每天行程就是坐捷運在台北逛街」。這樣宛如退休老人般的清閒人生，意外有困擾，那就是「太閒了」。原PO透露自己幾乎沒有朋友，平常接觸的人都和工作有關，「過太爽太閒，沒朋友，常常覺得別人很沒禮貌」，讓他不禁高呼「我該怎麼辦？沒想過這輩子會有這種困擾」。網友則紛紛在底下留言回覆說，「找點興趣」、「你可以培養興趣或是去運動健身」、「沒朋友不見得是壞事，其實自己過的好就好了」、「建議你提早做做義工，看見別人受病痛之苦，也會更珍惜現在擁有的福份」、「知足常樂」。另也有網友認為，「有沒有考慮多上幾天班，45k就退休，未來結婚生子不夠用吧」、「4萬5..娶個老婆..生個小孩..你每個月能用的錢只剩下5千不到」、「45000已滿足？等你交女友以後再來說」、「若有家室的，其實根本不夠」。（編輯：倪浩軒）