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女面試爽被錄取！人資寄信一開秒臉綠　全場愣：最好裝傻

編輯中心/綜合報導

2021-03-27 11:57:43

▲一名女網友日前面試時，狂被面試官「洗臉」，豈料隔天卻收到錄取通知，讓她不知道該不該報到，貼文一出，也有內行人抖真相。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友分享自己收到人資錄取通知後，打開一看卻超臉綠。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
每個人求職面試時，總希望自己能夠拿到offer，期待人資跟自己敲定報到時間，並且收到錄取通知，不過，近日就有網友分享自己收到錄取通知卻陷入尷尬，其原因曝光之後，飲「發廣大迴響。
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原PO在「Dcard」貼文指出「最近剛應徵上一份新工作的客服收銀人員，4/1要報到，人資寄offer及報到注意事項給我，但寄了兩封，點開看內文都是我的名字，結果其中一封附件中的offer檔案是別人的，不知道是選錯檔案還是什麼，那個人報到時間比我早將近10天。」
▲面試是求職重要的一環節，雇主也會根據面試者的應對與態度來決定是否錄取。（圖／翻攝pexels）
▲網友發現人資寄來的錄取通知寄錯，把其他新進員工的薪水給暴露了。（示意圖／翻攝pexels）
「因為我目前還有工作做到月底，結果仔細一看，那人職稱一樣只寫『專員』，但薪水多了我1000，也不確定是不是同部門或是人家有相關經驗之類，所以才高一些，不過就覺得心情有點差，是不是期望薪資該寫高一點的，而且上面還寫公司薪資為密薪制，真的是蠻尷尬的」。
貼文一出，網友紛紛回應「寫信回去給人資，裝蒜的感謝她幫妳加薪到那個多1000的數字，估計這樣她也不好意思推託吧」、「好尷尬…不過薪資部分別想太多，也許對方有直接相關工作經驗或是什麼的」、「我剛畢業的時候28000，但我同事就是少我1000，我們私底下偷偷討論的，而且一樣都沒經驗，結果兩個都有夠尷尬的」、「建議你裝傻...不然會被搞」、「身為上週發七封offer的人資，我猛一看我的offer紀錄，好險不是我」、「真的要裝傻，薪水本來就很尷尬，不要讓他知道你知道，不然會被弄」。（編輯：張嘉哲）
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