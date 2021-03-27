女面試爽被錄取！人資寄信一開秒臉綠 全場愣：最好裝傻
編輯中心/綜合報導
2021-03-27 11:57:43
每個人求職面試時，總希望自己能夠拿到offer，期待人資跟自己敲定報到時間，並且收到錄取通知，不過，近日就有網友分享自己收到錄取通知卻陷入尷尬，其原因曝光之後，飲「發廣大迴響。
原PO在「Dcard」貼文指出「最近剛應徵上一份新工作的客服收銀人員，4/1要報到，人資寄offer及報到注意事項給我，但寄了兩封，點開看內文都是我的名字，結果其中一封附件中的offer檔案是別人的，不知道是選錯檔案還是什麼，那個人報到時間比我早將近10天。」「因為我目前還有工作做到月底，結果仔細一看，那人職稱一樣只寫『專員』，但薪水多了我1000，也不確定是不是同部門或是人家有相關經驗之類，所以才高一些，不過就覺得心情有點差，是不是期望薪資該寫高一點的，而且上面還寫公司薪資為密薪制，真的是蠻尷尬的」。貼文一出，網友紛紛回應「寫信回去給人資，裝蒜的感謝她幫妳加薪到那個多1000的數字，估計這樣她也不好意思推託吧」、「好尷尬…不過薪資部分別想太多，也許對方有直接相關工作經驗或是什麼的」、「我剛畢業的時候28000，但我同事就是少我1000，我們私底下偷偷討論的，而且一樣都沒經驗，結果兩個都有夠尷尬的」、「建議你裝傻...不然會被搞」、「身為上週發七封offer的人資，我猛一看我的offer紀錄，好險不是我」、「真的要裝傻，薪水本來就很尷尬，不要讓他知道你知道，不然會被弄」。（編輯：張嘉哲）