高嘉瑜兼職「小龍女」職棒啦啦隊？全場笑翻：真的太像了
編輯中心/綜合報導
2021-03-27 14:24:29
昨（26）日中華職棒味全龍隊在主場天母展開今年球季首戰，最終也順利以3比0打敗富邦悍將。不過有眼尖網友發現，味全龍的「小龍女」啦啦隊中，有位女孩的模樣神似立法委員高嘉瑜，引發熱議。高嘉瑜今日也在個人臉書分享對方照片，笑稱「隱藏技能曝光」，讓網友直呼「真的太像了」，更不忘提醒高嘉瑜「千萬別唱歌」，讓大家笑翻。
高嘉瑜在臉書分享了和自己撞臉的「小龍女」啦啦隊女孩照片，笑稱「今天好多人問我，何時開始兼職職棒啦啦隊了」，並在文末標註關鍵字，「不只會唱歌」、「隱藏技能曝光」，讓大家會心一笑。網友紛紛在底下留言回覆說，「味全龍應該邀請開球了吧」、「當啦啦隊時最重要的不是喊加油，而是唱歌，保證對手聽到後馬上懷疑人生」、「天母胖虎」、「還好沒唱歌，到時候棒球場暴動」、「沒抬過桃園市長，不能稱為啦啦隊員」、「被立委擔誤的啦啦隊員」、「終於尋獲失散多年的妹妹」。還有網友翻出高嘉瑜過去替職棒開球的照片，稱讚高嘉瑜「對於投球也是略懂略懂」，更有達人替原圖P上麥克風，讓大家笑翻。據了解，該位神似高嘉瑜的「小龍女」啦啦隊女孩名叫小映，個人臉書和IG都有分享自己擔任啦啦隊的心得，也不時會分享日常生活點滴，十分陽光可愛，給人感覺很有正能量。（編輯：倪浩軒）