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高嘉瑜兼職「小龍女」職棒啦啦隊？全場笑翻：真的太像了

編輯中心/綜合報導

2021-03-27 14:24:29

▲高嘉瑜撞臉職棒啦啦隊女孩，兩人神複製的模樣，讓網友笑翻直呼「真的太像了」。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
▲高嘉瑜撞臉職棒啦啦隊女孩，兩人神複製的模樣，讓網友笑翻直呼「真的太像了」。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
昨（26）日中華職棒味全龍隊在主場天母展開今年球季首戰，最終也順利以3比0打敗富邦悍將。不過有眼尖網友發現，味全龍的「小龍女」啦啦隊中，有位女孩的模樣神似立法委員高嘉瑜，引發熱議。高嘉瑜今日也在個人臉書分享對方照片，笑稱「隱藏技能曝光」，讓網友直呼「真的太像了」，更不忘提醒高嘉瑜「千萬別唱歌」，讓大家笑翻。
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高嘉瑜在臉書分享了和自己撞臉的「小龍女」啦啦隊女孩照片，笑稱「今天好多人問我，何時開始兼職職棒啦啦隊了」，並在文末標註關鍵字，「不只會唱歌」、「隱藏技能曝光」，讓大家會心一笑。
▲高嘉瑜撞臉職棒啦啦隊女孩。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
▲高嘉瑜撞臉職棒啦啦隊女孩。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
網友紛紛在底下留言回覆說，「味全龍應該邀請開球了吧」、「當啦啦隊時最重要的不是喊加油，而是唱歌，保證對手聽到後馬上懷疑人生」、「天母胖虎」、「還好沒唱歌，到時候棒球場暴動」、「沒抬過桃園市長，不能稱為啦啦隊員」、「被立委擔誤的啦啦隊員」、「終於尋獲失散多年的妹妹」。
▲高嘉瑜過去也曾替職棒比賽開球，投起球來架勢十足。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
▲高嘉瑜過去也曾替職棒比賽開球，投起球來架勢十足。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
還有網友翻出高嘉瑜過去替職棒開球的照片，稱讚高嘉瑜「對於投球也是略懂略懂」，更有達人替原圖P上麥克風，讓大家笑翻。
▲網友巧手修圖，替啦啦隊女孩手上加了麥克風。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
▲網友巧手修圖，替啦啦隊女孩手上加了麥克風。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
據了解，該位神似高嘉瑜的「小龍女」啦啦隊女孩名叫小映，個人臉書和IG都有分享自己擔任啦啦隊的心得，也不時會分享日常生活點滴，十分陽光可愛，給人感覺很有正能量。（編輯：倪浩軒）
▲小映是「小龍女」啦啦隊女孩的一員。（圖／翻攝自廖小映臉書）
▲小映是「小龍女」啦啦隊女孩的一員。（圖／翻攝自廖小映臉書）
▲小映是「小龍女」啦啦隊女孩的一員。（圖／翻攝自廖小映臉書）
▲小映是「小龍女」啦啦隊女孩的一員。（圖／翻攝自廖小映臉書）
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