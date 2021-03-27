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嗆台灣是中國離叛一省　港議員凝望英國精品喊拒用遭酸

記者胡宥心／台北報導

2021-03-27 14:28:21｜2021-03-27 14:37:38

香港立法會議員葉劉淑儀，曾批台灣不是國家，是中國離叛省份，她為聲援新疆棉抵制英國精品（圖，翻攝葉劉淑儀臉書）
▲香港立法會議員葉劉淑儀，曾批台灣不是國家，是中國離叛省份，她為聲援新疆棉抵制英國精品（圖，翻攝葉劉淑儀臉書）
新疆血棉花棉風暴發酵，知名國際品牌宣布拒用，惹惱中國網友喊話抵制，近日中國「小粉紅」燒殺國際品牌包括NIKE、H&M、Adidas等，唯獨也同樣抵制新疆棉的英國精品Burberry，只有金馬影后周冬雨解約，較少見中國網友燒毀高價精品。唯獨親北京政權的新民黨領袖、香港立法會議員葉劉淑儀，上週才國際高峰會中批台灣是「叛離省份」，這週又有愛國心展現，她在臉書高喊愛國要停用Burberry，但附上一張她凝望Burberry照片，意外引發台灣網友瘋狂轉發留言吐槽。
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葉劉淑儀一張「凝望」Burberry圍巾們的照片，意外暴紅到台灣社群網路上。臉書照片中葉劉淑儀看著自己的圍巾們，寫下她將停用Burberry產品，她稱，儘管Burberry 是她十分喜歡的品牌之一，「特別是其經典款羊毛頸巾，既美觀又保暖。」
「基於該品牌（Burberry）對新疆作出失實及無理指控，因此我決定即時停買及停用其產品。」葉劉淑儀說，直至他們道歉或撤回指控為止，都不再購買或使用。照片中因為葉劉淑儀看著精品的神情，讓民進黨立委賴品妤轉發到自己私人臉書，還點評「看著Burberry的眼神真是深情」，引發網友留言「別光看啊，快剪啊大家等著呢」、「沒看過這樣張力十足的照片」等，甚至有網友查出價錢，一條圍巾要價1萬5000元台幣，圖片中3條圍巾就要台幣4萬5000元。
▲香港立法會議員葉劉淑儀，在24日舉行的「WION
▲香港立法會議員葉劉淑儀，在24日舉行的「WION TV 全球高峰會」批台灣不是國家，是中國離叛省份。（圖，翻攝WION Youtube）
葉劉淑儀除了是親北京政權的立法會議員外，之前港版國安法風波延燒時，她還曾被外媒點名如果香港特首林鄭月娥下台，她是最有可能的接班人。
近日葉劉淑儀最有名的事蹟，就是24日她與我國前國防部長蔡明憲一同列席「WION TV 全球高峰會」的視訊會議，蔡明憲發言時將「新冠肺炎」稱為「武漢肺炎」，並指稱「台灣是一個國家」，惹來葉劉淑儀大怒，斥責：「台灣不是國家，只是中國一個叛離省份」，說完後直接走人，消失在螢幕上。葉劉淑儀這樣被中國視為「正義之聲」的舉動，還得到大陸國台辦發新聞稿力挺。
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