嗆台灣是中國離叛一省　港議員凝望英國精品喊拒用遭酸

葉劉淑儀一張「凝望」Burberry圍巾們的照片，意外暴紅到台灣社群網路上。臉書照片中葉劉淑儀看著自己的圍巾們，寫下她將停用Burberry產品，她稱，儘管Burberry 是她十分喜歡的品牌之一，「特別是其經典款羊毛頸巾，既美觀又保暖。」「基於該品牌（Burberry）對新疆作出失實及無理指控，因此我決定即時停買及停用其產品。」葉劉淑儀說，直至他們道歉或撤回指控為止，都不再購買或使用。照片中因為葉劉淑儀看著精品的神情，讓民進黨立委賴品妤轉發到自己私人臉書，還點評「看著Burberry的眼神真是深情」，引發網友留言「別光看啊，快剪啊大家等著呢」、「沒看過這樣張力十足的照片」等，甚至有網友查出價錢，一條圍巾要價1萬5000元台幣，圖片中3條圍巾就要台幣4萬5000元。葉劉淑儀除了是親北京政權的立法會議員外，之前港版國安法風波延燒時，她還曾被外媒點名如果香港特首林鄭月娥下台，她是最有可能的接班人。近日葉劉淑儀最有名的事蹟，就是24日她與我國前國防部長蔡明憲一同列席「WION TV 全球高峰會」的視訊會議，蔡明憲發言時將「新冠肺炎」稱為「武漢肺炎」，並指稱「台灣是一個國家」，惹來葉劉淑儀大怒，斥責：「台灣不是國家，只是中國一個叛離省份」，說完後直接走人，消失在螢幕上。葉劉淑儀這樣被中國視為「正義之聲」的舉動，還得到大陸國台辦發新聞稿力挺。