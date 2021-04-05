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老闆就是追星族！公司給「療傷假」：偶像結婚可以請10天

編輯中心/綜合報導

2021-04-05 15:00:00

▲日本一間公司佛心提供「療傷假」，只要員工的偶像結婚，便可提出申請，最多給假10天。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲日本一間公司佛心提供「療傷假」，只要員工的偶像結婚，便可提出申請，最多給假10天。（示意圖／翻攝自Unsplash）
老闆給員工這樣的待遇，真的可說是「佛心公司」了！日本一間公司，日前在推特上公布了最新的「療傷假」規定，只要員工的偶像結婚，或是從團體組合中「畢業」，便可以請有薪假10天，員工去參加偶像演唱會還可以向公司報帳申請補助，引發網友熱議。

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這位推特帳號名叫「itaru9Z」的日本網友，是位廣告及MV製作公司的社長，本人姓名為鶴見至善。或許因為身處娛樂產業，所以社長非常了解偶像對粉絲的影響力有多大，因此才推出這的佛心政策。所謂的「療傷假」，就是只要員工的最愛偶像宣布結婚或是從團體組合中「畢業」，便可以請有薪假10天，甚至還有但書，可以視傷心程度延長。

▲不僅最喜歡的偶像結婚或畢業可以請10天，第二喜歡的也可以請3天。（圖／翻攝自@itaru9Z的推特）
▲不僅最喜歡的偶像結婚或畢業可以請10天，第二喜歡的也可以請3天。（圖／翻攝自@itaru9Z的推特）
不僅如此，除了最愛偶像可以給假10天，若有其他喜歡的偶像宣布結婚或是從團體組合中「畢業」，一樣可以請有薪假3天。另外員工若是要參加演唱會，不僅可以申請早退，還會補助5000日圓，約新台幣1308元。

鶴見至善解釋「療傷假」的構想，除了因為自己本人也是位追星族，能夠設身處地了解粉絲的心情之外，還因為一次與客戶約好開會，結果那位客戶是知名聲優水樹奈奈的粉絲，開會當天不巧水樹奈奈宣布結婚，讓對方大受打擊、粉絲心靈崩塌，整個人魂不守舍，根本無法好好討論工作事宜，因此社長才起了給予員工「療傷假」的念頭。

另外鶴見至善也強調，公司只有3位員工，這也是他佛心給假的原因，因為互相都很熟識。鶴見至善打趣表示，隨著「療傷假」引發討論，已經收到10多份求職履歷，但目前沒有徵人打算，恐怕要讓大家失望了。（編輯：倪浩軒）

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