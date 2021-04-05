自助餐亂夾「3塊謎菜」！女驚超好吃 老饕一看下巴掉了
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 07:00:00
外食族每天最大的煩惱就是今天要吃什麼？然而自助餐因為菜色多元，成為不少人的首選，每天可選擇自己想吃的不同菜色，而也因為菜色多元，店家常常會端出「出其不意」的菜色，令人感到驚奇，近日，就有網友分享自己去買自助餐時，夾了「三塊謎菜」，一吃發現超好吃，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文請益表示「今天夾自助餐的時候夾的一個白白軟軟，方方的，外面有裹一點粉，甜甜的很好吃的東西是什麼？還有淺粉跟淺綠，我感覺小時候吃過，拜託大家了，吃一塊之後很想知道這是什麼」。
貼文一出，網友紛紛回應「這是涼糕啊？不是嗎」、「粉粿吧」、「是涼糕啊」、「這是涼糕喔，小時候阿公很愛買，可是我都不喜歡哈哈哈哈」、「我記得市場有些會寫水果涼粉」、「如果有淺粉跟淺綠就是涼糕，哈哈哈」、「會好吃嗎？這種涼糕超難吃的」、「水果涼糕！好吃好吃」。
而也有不少網友則表示「傻眼，自助餐怎會有涼糕」、「自助餐是當菜市場是不是啦，怎麼會有涼糕」、「第一次看到自助餐有涼糕....」、「我比較好奇為什麼自助餐會出現涼糕哈哈哈」、「涼糕不是菜市場跟夜市才有嗎.....這裡怎麼出現了」。（編輯：張嘉哲）