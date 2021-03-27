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外送點「破萬元」壽司！他起暗黑想法　同行急搖頭：母湯

編輯中心/綜合報導

2021-03-27 23:28:16

日本連鎖迴轉壽司店近日推出活動，只要名字與「鮭魚」同音同字，即可享免費優惠。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pexels）
▲一名外送員接到一筆15盒高級壽司的破萬訂單，更開玩笑表示要當作「頂規員餐」，掀起網友熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pexels）
美食外送服務近來成為台灣人飲食習慣不可或缺的一環，不僅消夜、早餐都會有人利用外送，就連高級料理也會透過動動手指在APP上訂餐。日前就有名外送員分享自己接到一張總共15盒高檔壽司的訂單，餐點金額甚至破萬元，這也讓他忍不住開玩笑表示要當作「頂規員餐？」，話題瞬間引發熱議。
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這名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》中貼出這筆訂單，只見上頭條列出餐點內容包含了3900元的六貫豪華握壽司、3400元的壽司套餐、2750元的八貫明太子炙燒壽司，以上總共15盒高級壽司加上外送費等於一餐總共要花費新台幣10569元，豪華程度讓不少網友欽羨。
▲（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
▲外送員接到這筆破萬的壽司訂單，也羨慕許願這是自己的「頂規員工餐」。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
不過這名外送員也坦言自己只是很想看看這15盒壽司份量究竟有多少，許多同行也在底下留言開玩笑「需要支援嗎？」、「所以真的變員工餐了嗎？」，原PO則乖乖回應自己等了25分鐘後遲遲等不到餐點，最後仍選擇取消轉單了，「交給下一個勇者」。
另外也有不少同行猜測「覺得有心的顧客一定還是回報餐損然後申請退錢，不然我很難相信高單價點這麼多」、「送起來壓力一定超大」、「我猜會被取消」，也有網友提醒「如果不是太過份的客人，我一般都會使命必達，這是作為人的信用，也是對工作的忠誠」、「訂單太大的，都要特別注意，有問題記得都要馬上回報加拍照，保留證據」。（編輯：楊智傑）
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