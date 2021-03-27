路邊撿到手機！一翻背面寫「你值得更好的」　真相藏洋蔥

現代人使用手機的頻率大增，一旦弄丟了總會急著透過各種方式找回。不過今（27）日這起遺失手機的事件，卻不僅僅是「財產」遺失，而是更深厚的「情感成份」弄丟了！一名彰化女高中生的手機遺忘在公園，有善心人士拾獲後交給警方，同時拍下手機背面寫著「你值得更好的」紙條PO上臉書進行失物招領，網友看到後也掀起討論。

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這名善心民眾在彰化縣彰化市陽明公園撿到1支手機，也發現手機殼背後夾著一張寫給失主的紙條，大大的寫著「你已經很棒了，但你值得更好的，努力去爭取」和手機主人的名字，民眾拍下這個畫面，同時在臉書社團《彰化人大小事》發文通知失主「你的手機已經送到民生派出所了」。

▲手機背後的紙條文字相當正面，讓不少網友會心一笑。（圖／翻攝自臉書社團《彰化人大小事》）

事後，遺失手機的女高中生返回公園尋找未果，便到彰化分局民生路派出所詢問，一問才知道原來手機已經被民眾交給警方，她也在該篇文章下方向善心民眾致謝，同時還原紙條真相「超級世界宇宙無敵謝謝您！呃，然後各位啊，那個紙條是之前資優培訓的姐姐寫給我的！不是異性啦！」，同時自我調侃若是換了太好的手機恐怕會一直划手機「也謝謝你們那麼關心我的手機！」。

文章曝光掀起網友熱議，彰化分局民生路派出所員警也留言「手機已發還本人，感謝各位關心」。此外，不少網友也被這起小小的尋回遺失物事件溫暖，也覺得女高中生手機背面的紙條相當正向，紛紛留言稱讚「滑完所有留言後，我覺得手機紙條比主人紅了」、「好正面！」、「掉手機跟撿手機的兩位都很棒」、「台灣真有愛！」。（編輯：楊智傑）