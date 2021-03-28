喜宴吃buffet超高級！菜色一上賓客全傻眼 眾驚：嫁誰啊
編輯中心/綜合報導
2021-03-28 11:14:22
常常我們去參加別人喜宴的時候，總是會因為餐廳地點以及交情來衡量紅包的多寡，而這一場喜宴可以說是值回票價了！近日，有女網友分享自己去親戚女兒的婚禮，不僅一開場甜點就是buffet自助式，後面的桌菜一端出來，更讓賓客各個嘖嘖稱奇，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「今天去參加親戚女兒的婚宴，一去就有甜點buffet跟bartender，而且到桌位就坐，就來個12道小菜，接下來陸續上菜，每一道都是真材實料，而且都是大份量的那種，大家離場真的都是要開車才能載回家，東西真的多到爆，總共出了25道，11點吃到下午三點」。只見第一菜一端出來，就是氣派的「龍蝦生魚片」、「巨無霸干貝」，接著後方還有「厚切烏魚子」、「超肥美鮮蚵」、「帝王蟹」、「鰻魚」、「黑鮑魚」、「牛排」、「哈根達斯冰淇淋」，種種菜色都讓賓客相當驚艷，原PO吃完也表示「此生參加過一場這超高級婚宴，此生無憾，托婚宴的福，才吃到龍蝦帝王蟹黑鮑魚。天啊！」貼文一出，網友紛紛傻眼表示「看完之後，我更知道我是窮逼」、「看到餐前的甜點buffet還想說還好吧，現在這種形式很常見啊，往下繼續滑簡直沒被嚇呆，超級豐盛又巨大啊！好浮誇」、「我就想問這到底嫁給誰＝＝好屌」、「嫁的老公是餐廳老闆？」、「天啊，這種菜色會讓賓客記一輩子吧」、「對這桌要多少已經完全沒概念了」、「這到底是什麼啦！這一桌要多少錢啊＝＝」。（編輯：張嘉哲）