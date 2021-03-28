不跟爸媽拿錢！女大生「2訣竅」存款飆百萬 眾一看全跪
編輯中心/綜合報導
2021-03-28 15:11:03｜2021-03-28 15:11:12
對於剛出社會三五年的人來說，存到「第一桶金」並非這麼的容易，更何況是還在讀書期間的大學生，不過，近日就有一名網友分享自己在大四時存款已經逼近「一百萬元」，其方法曝光之後，引發廣大迴響。
原PO在「Dcard」貼文指出「四生目前存錢進度97萬，預計下個月達標100萬，學貸25萬，去國外交換學生半年過，家裡需要會借錢給爸媽，我上大學之後就不曾跟家裡拿生活費了，全部花費一律靠自己，過節日的時候會給長輩一些小小心意，或請家人吃大餐，所以想分享一下我是怎麼不靠家裡的後援存錢的。」其最大的秘訣在於「開源」以及「節流」，其中開源的部分一、打工1.校內工讀：我是從學校打工開始做，課後輔導班、圖書館、辦公室工讀、幫老師做教學影片等等，有很多管道都要自己積極爭取，如果不敢一開始就到外面打工可以試試看學校內的資源，而且有很大的機會可以當薪水小偷。2.臨時工：我用過小雞上工、打工趣、打工的賴群組，通常都是最低時薪的勞力工作比較多，我做過企業家庭日、上架、盤點、發傳單、包裝等等......，通常是很閒的時候才會去做，因為有時候真的滿累的，所以現在沒做了。3.兼職打工：如果你還有其他特長建議可以盡量發揮，不要害怕自己比不上別人，沒有嘗試永遠沒有機會，因為我有語言最高級的證書加上教育專業，在大三之後我開始當家教老師（平均12-15k/月）、該語言的線上客服（平均15-19k/月） 4.暑期工讀：我參加過兩次教育部的青年社區職場體驗計畫，是算最低薪資24k，根據你擅長的項目去投履歷，可以提前進到職場學習，通常不會有太大的工作壓力，對於經驗的累積很有幫助。5.正職工作 ：這學期大四下只剩四學分，剛好看到一家外商在徵短期3個月的翻譯，所幸面試後就馬上叫我去上班，也同意讓我其中一天上午可以去上課，目前開始做沒多久，學到真的滿多的，而且錢夠香(35k)，就算累我也接受。 二、獎學金：有分成校內獎學金和校外獎學金，通常在開學期間會有很多可以申請的，可以到生輔組的網站看看，然後依據自己的資格申請，建議可以多做志工、當社團幹部、考取語言證明，同時成績也要兼顧，我自己保持前10名平均85以上，大學期間志工有做了快200小時，在申請獎學金的時候都可以檢附上去，申請到的機會會提高，有些獎學金會需要老師推薦函，建議大一就跟老師打好關係。節流部分1.食：不要吃太貴偶爾再犒賞自己 （自己吃飯盡量70元以下、和朋友吃飯200以下） 小妙招就是超商或全聯即期品、手機集點APP換飲料零食、foodpanda折扣、學校卡到午餐時間的講座給的便當。2.衣：自認為穿搭還算不錯看，但通常不會買超過200元的衣服，像五分埔那些地方就很多便宜、好看、質感也不差的衣服了。3.住：我自己是在外租屋，如果要更省建議住學校宿舍或家裡 。4.行：騎機車，小妙招中油集點、有時候linepay付款有回饋 5.育：報名學校的額外課程，例如各項語言，很多都只要繳保證金，有去上課就會退費，不用另外花錢去外面學，賺啦！ 想要讀的書都去圖書館系統推薦讓學校幫你買，然後要買課本的時候可以跟學長姐借或找找圖書館有沒有，或是去買二手的。6.樂：學校要繳錢的活動一律不去，系學會費都不繳，參加系隊或社團要錢的話那也不參加，班遊當然也不去（代價是最後變成和我一樣的邊緣人），窮遊推薦就是搶廉航機票、有床能睡就好的便宜青年旅館、盡量徒步或搭大眾交通。文末，原PO提到「雖然很多人會說學生的本分就是讀書，但我不想要只會讀書，把大學當高中一樣讀過去，透過打工更加確定我之後想做的職業，以及如何與上司及同僚互動，對我來說很有意義，再來更重要的是『錢』，因為我家裡並不是多富裕，都伸手拿了18年了，上大學是時候負責自己的生活了，不想再當溫室裡的花朵，出了社會卻什麼都不會。 」（編輯：張嘉哲）