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台帛旅遊泡泡成真　惠恕仁：感謝台、帛、美三方合作

記者李春台/桃園報導

2021-03-28 18:51:03

帛琉總統來台
▲帛琉總統惠恕仁下午率先與訪問團包機抵台，外交部長吳釗燮到機場迎接。 （圖／記者李春台攝，2021.03.28）
疫後首發台灣帛琉旅遊泡泡將在4月1日首航，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）今（28）日下午率先與訪問團包機抵台，進行為期5天的訪問行程，這次隨行的除了帛琉國會代表、衛生部門及觀光部門之外，還包含美國駐帛琉大使。惠恕仁表示，如果沒有美國的幫助，帛琉無法在今年1月就收到第一批的疫苗，參與美國防疫計畫，也正因為台、帛、美三方共同努力， 促成這次的旅遊泡泡計畫。
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惠恕仁致詞時表示，他和總統夫人對於此次訪台都非常興奮，台灣外交部長吳釗燮今年一月才提出邀請他來台，沒想到這一天會這麼快就成真。他也很高興大家都準備好要來啟動台帛之間的旅遊泡泡、旅遊廊道、無菌廊道。惠恕仁說，無論名稱如何，相信這樣的旅遊模式都是絕無僅有的首例。
惠恕仁表示，美國大使也參與這次的訪台行程，因為沒有美國的協助，帛琉無法早在一月就收到第一批的疫苗，參與美國防疫計畫。惠恕仁強調，因為台帛美三方共同努力，才促成這次的旅遊計畫。「我知道我們都非常辛苦」，惠恕仁說，「不只衛生部門，還有觀光旅遊部門的努力！」
▲惠恕仁強調，因為台帛美三方共同努力，才促成這次的旅遊計畫。（圖／記者李春台攝，2021.03.28）
▲惠恕仁強調，因為台帛美三方共同努力，才促成這次的旅遊計畫。（圖／記者李春台攝，2021.03.28）
 
惠恕仁表示，由於過程中的許多辛苦工作，許多人或許會質疑，為何要在這個時間開放旅遊（why now）？「但我認為，為何不是現在呢？（why not now）。惠恕仁接著表示，他認為能夠開啟這樣的無菌廊道，最重要的要素就是互相信任。台灣這次在對抗疫情真的是一個非常成功的典範，也因此讓帛琉有信心跟台灣共同努力。
惠恕仁說，這樣的互信也基於科學上的根據，還有夥伴之間非常辛勤的努力，做足所有的準備。「雖然沒辦法保證一定可以免除所有疫情可能的危險」惠恕仁說，「但我們都已經準備好歡迎台灣旅客4月1日起到美麗的帛琉一探究竟」。
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