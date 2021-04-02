履歷投40天才通知面試！女擔心遇「雷缺」 網曝企業內幕
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 15:00:11
通常在獲得新公司的面試邀約前，求職者們都會先投遞自己的履歷，希望獲得面試機會。不過就有女網友無奈表示，自己投完履歷後，過了40天面試邀約才傳來，開始憂心是否遇到「地雷職缺」，完整遭遇曝光也引發關注。
一名女網友在論壇《Dcard》上分享近期經歷「我在2月中投了履歷，後來不知道什麼時候職缺關閉了，直到3月底他們才已讀我的履歷並打電話邀約我去面試，但我有點猶豫要不要去，感覺是之前錄取別人，但他不做了才找我，讓我覺得這職缺可能會很雷？請問如果是你們，會去嗎？」
完整過程曝光後也有人給予建議「其實每個職缺都是有人不做才會有釋出，難道每個都是雷的嗎？倒是覺得你可以去面試看看」、「面試不代表一定要進去工作啊，看看環境也好」、「應該是不至於，曾經面試完半年後被通知錄取」。
事實上過去也曾有求職者有相似的遭遇，當時也有內行人透露內幕「很正常啊，有些公司會掛職缺在那邊搜集，真的缺人了才開始叫人來面試，我遇過兩次，禍福看你表現」、「履歷丟大公司，面試都要等比較久」、「通常是大公司才會這樣，尤其是外商」。（編輯：潘毅）