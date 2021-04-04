太怕耳機壞掉！阿姨用「一招」爭霸全家人 廢到眾秒笑瘋
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 11:00:00
戴耳機聽音樂、講電話、看影片、打遊戲，儼然已成為現代人的生活常態，不過有些人因為擔心受損，會在物品外部增加一些保護措施。對此，就有網友分享，她的阿姨怕東西壞掉，因此會習慣把珍貴的東西纏上膠帶，沒想到就連耳機也被纏上，讓她相當傻眼，貼文曝光後也笑翻一票網友。
原PO在《Dcard》表示，阿姨以前有個白色的包包，因為怕髒掉壞掉，就會拿膠膜跟膠帶將每一寸都包裹起來，就像一個塑膠包包，而她的書也都會用膠帶保護起來，原PO接著指出，阿姨還會用「電火布」將剪刀的柄包住，就連餐具也是用電火布標示是誰的，「總而言之就是各種膠帶的用爆！」
原PO透露，阿姨已經快六十歲了，近幾年開始會使用智慧型手機玩歌唱軟體了，因此珍貴、會壞、易髒的耳機同樣也逃不過被膠帶包覆的命運，原PO就發現一捆被膠帶包覆成「聽診器」的耳機，雖然耳機被牢牢的纏上了厚實的膠帶，但還是有一邊壞了，想為阿姨換一副新的還遭到拒絕，這讓她忍不住問「不知道有人家裡的長輩也有什麼神奇的習慣嗎？」
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「阿姨也太奇葩了吧」、「戴出門的話路人會以為是醫生吧」、「笑死，台灣長輩果然都不讓我失望」、「這怎麼聽啦哈哈哈」、「Apple新產品－Stethoscope Pots，$8787」、「躺在床上笑到靜音」、「實在厲害了！可以包的那麼像聽診器也挺不容易的」、「可能是阿姨有醫生夢XD」、「笑死，廢到爆」。（編輯：許智超）