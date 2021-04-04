家中發現人孔蓋！「70年神秘空間」曝光 老夫妻一看嚇歪
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 13:00:00
在路上常常會看到人孔蓋，形狀大多為圓形或長方形，大小剛好可讓一個人進出。不過，美國有名女子就發現家中地毯下，藏著一個詭異的人孔蓋，而且還能通往地下空間，於是她鼓起勇氣，與丈夫和朋友一起下去探查，沒想到竟是一個防空洞，讓她相當驚訝，影片曝光後，也引起網友熱議
根據《紐約郵報》報導，美國加州一名女子珍妮佛（Jennifer Little）有天在移動臥室家具時，突然看到地毯下藏著一個人孔蓋，她與丈夫、朋友將它開啟後，一個個順著梯子爬入洞內，只見地上散落著垃圾和積滿灰塵的物品，牆上及天花板上還掛有很多鉤子及燈泡，甚至還有一間存放食物的儲藏室，跟兩張雙層床、簡易廁所。
珍妮佛猜測，這應該是二戰時期的防空洞，但經過調查後，才知道這間房子是在1951年建造的，因此她們推測，前屋主或許是害怕冷戰時期，加州地區會發生核彈爆炸，才會在房子地下建一座防空洞，用來保護自己的安危。
影片在短短兩週就超過百萬次觀看，網友們也相當驚訝，「哇！這也太酷了吧」、「說實話，我覺得滿恐怖的」、「換做是我，永遠都不會下去看」、「底下的東西都被完整保存了下來，應該考慮重新整修，」、「這裡很安全耶！有殭屍來的話就不用怕了」、「世界末日的時候，就有地方躲了」、「可以變成一個秘密基地」、「洞內的一切都讓我很不舒服，總覺得沒有那麼單純」。（編輯：許智超）