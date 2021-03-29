NOW早報／想買酸白菜鍋被夫阻止！旁人「對話」人妻秒哭
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 06:16:54｜2021-03-29 06:17:01
想買酸白菜鍋被老公阻止！旁人「對話」羨煞她 網全笑翻
「酸菜白肉鍋」湯頭特別，微酸又有甘甜滋味，深受不少老饕喜愛。然而，近日就有女網友透露，自己日前逛美式賣場好市多（Costco）看到酸白菜鍋想買，但因先生不喜歡吃口感偏酸的食物，所以每次都被阻止，不過，一旁夫妻就不是如此了，「18字」暖心對話曝光，讓她羨慕不已。原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，「我家只有兩口子，每次走到這一區我都很想買酸白菜鍋，但每次都被先生阻擋，因為他不喜吃酸，都說『這麼多妳又吃不完』一直阻止我，昨天一樣走到這一櫃，剛好聽到一對夫妻檔對話，都是老婆在說『吃不下不要買了』，反倒她的先生說『買！買妳愛吃的，別顧慮太多，喜歡什麼買什麼』」。貼文一出，立刻掀起討論，網友紛紛笑回「妳應該把別人的老公放到自己的購物車裡」、「別人的老公都不會讓我失望...」「所以結婚之前，一定要去好市多酸白菜櫃子前走一回，再決定。」「酸白菜鍋是妳的、紅酒是他的，妳想太多了！」「至少還肯陪去好市多？我約先生去，都會說好市多人很多他不要去」、「我老公也會說愛吃就買！因為他知道沒人可以阻止我」。今日天氣／全台天氣晴朗！高溫衝破30度 早晚溫差大中央氣象局預報，今（29）日天氣依舊穩定，各地均為晴至多雲的天氣，除東半部地區以及北部山區午後有零星短暫降雨，且恆春半島清晨有機率出現局部短暫陣雨。此外，西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨金門已出現能見度不足200公尺的現象，交通往返請留意航班資訊，民眾開車隨時留意廣播、CMS即時資訊。溫度方面，今天白天各地溫度持續上升，中南部以及東南部地區會超過30度，其餘地區氣溫也會近30度，夜晚及清晨最低溫約18至22度，民眾穿衣要注意早晚溫差。福原愛凍蒜「不倫名人」冠軍 日本師奶痛罵：自私女日本周刊《週刊女性》票選十大不倫名人，桌球天后福原愛把媽媽、兒女留在台灣，給老公江宏傑照顧，自己與高帥學弟「早稻田大谷翔平」在橫濱過夜約會，以336票當選不倫名人冠軍，狠甩偷吃樂團主唱人夫川谷繪音的貝琪、在老婆杏懷孕時出軌的東出昌大。《週刊女性》邀1000位家庭主婦投票，選出不倫名人排行榜，身陷婚外情疑雲的福原愛穩坐冠軍，第二名到第十名依序是貝琪、東出昌大、游泳選手瀨戶大也、性癖好驚人的佐佐木希老公渡部建、鈴木杏樹、岩崎恭子、渡邊謙、桂文枝、近藤真彥。福原愛貴為日本「國民女兒」，師奶們看著她從小長大，普遍不能接受福原愛疑似外遇，痛批「這和小時候的形象太大了」、「我感覺自己被背叛了」、「她只是個自私的女人」、「外表看起來是個娃娃臉優等生，其實是個輕浮的女人（屁輕女）」。邊境4月有望解封？蘇揆鬆口：視疫苗施打及國際情況處理中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，正在規劃台灣邊境第一階段解封，只要入境者有打疫苗並通過核酸與抗體檢測就可縮短居家檢疫天數。由於WHO（世界衛生組織）預計將在4月公布抗體檢測效力；台灣是否同步在4月解除邊境管制？行政院長蘇貞昌昨（28）日表示，會以保護國人健康為第一原則，視國內疫苗施打情況及各國疫情做不同處理。蘇貞昌提到，台灣防疫世界第一，到今天還是一個全世界最安全的地方。但台灣安全，國外不一定安全，現在有很多的案例、確診病例都是境外移入，所以邊境防疫還是一刻都不能鬆懈，但隨著疫苗施打以及各地情況變化，政府都會就各該國的情況，基於保護國人健康第一的原則，視不同情況做處理。P聯盟／俠獸對決最終章！田壘、林志傑平分秋色完美收官最後一場「俠獸對決」昨（28）日在和平籃球館上演，本場比賽林志傑和田壘都以先發出賽，並且兩人在首節多次直接對位，田壘投進2顆三分球，而野獸則是上演華麗的運球，讓球迷大呼過癮，除了情懷之外，本場賽事也相當精采，塔克繳出「大三元」數據，塞瑟夫則是回敬「雙20」表現，兩隊激戰到最後一刻才分出勝負，終場富邦以110：106拿下勝利。新疆棉引爆「時尚獵巫」！精品遭清算 代言藝人急切割歐美各國近日針對北京迫害新疆維吾爾族人權議題，對中國大陸實施制裁，引起官方與民間強烈不滿及反彈。風波擴及時裝品牌，來自瑞典的 H&M 被翻出去年3月曾發表不採用新疆棉花的聲明，文中質疑該棉花是僱用少數族裔，強迫勞動與歧視情況下所生產的「血棉花」，除了宣布中止與中國工廠的合作，也停止從新疆採購產品與原料。迅速遭到輿論群起撻伐、揚言抵制，更被淘寶、京東等知名電商平台下架。過去中國網友「時尚獵巫」的對象中，難得看到運動廠牌被牽連，這次一舉將各大品牌都算在列，NIKE、adidas、PUMA、New Balance、CONVERSE 皆被清算，還包括 Tommy Hilfiger、UNIQLO、GAP、ZARA 等服飾品牌亦紛紛捲入。新疆棉炎上更燒到與品牌關係友好的代言藝人，身為 H&M 代言人的宋茜、黃軒第一時間表態「和 H&M 已無合作」。行銷廣告向來喜歡採取「人海戰術」、展現龐大繁星陣容的 adidas 於此風波更是首當其衝，「代言超過 10 年」總是霸佔 C 位優勢的歌手陳奕迅，第一時間宣布「抵制任何汙名化中國的行為」火速切割，其他代言人包括楊冪、王嘉爾、迪麗熱巴、易烊千璽、Angelababy、陳立農、彭于晏、張鈞甯等藝人全發聲明單方面解約，王一博、譚松韻也表示終止與 NIKE 合作。（編輯：張嘉哲）