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NOW早報／想買酸白菜鍋被夫阻止！旁人「對話」人妻秒哭

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 06:16:54｜2021-03-29 06:17:01

▲有女網友透露，她想買酸白菜鍋被老公阻止，反觀一旁夫妻就不一樣了，「暖心對話」羨煞她，而網友見狀則笑翻。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲有女網友透露，她想買酸白菜鍋被老公阻止，反觀一旁夫妻就不一樣了，「暖心對話」羨煞她，而網友見狀則笑翻。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》）
想買酸白菜鍋被老公阻止！旁人「對話」羨煞她　網全笑翻
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「酸菜白肉鍋」湯頭特別，微酸又有甘甜滋味，深受不少老饕喜愛。然而，近日就有女網友透露，自己日前逛美式賣場好市多（Costco）看到酸白菜鍋想買，但因先生不喜歡吃口感偏酸的食物，所以每次都被阻止，不過，一旁夫妻就不是如此了，「18字」暖心對話曝光，讓她羨慕不已。
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，「我家只有兩口子，每次走到這一區我都很想買酸白菜鍋，但每次都被先生阻擋，因為他不喜吃酸，都說『這麼多妳又吃不完』一直阻止我，昨天一樣走到這一櫃，剛好聽到一對夫妻檔對話，都是老婆在說『吃不下不要買了』，反倒她的先生說『買！買妳愛吃的，別顧慮太多，喜歡什麼買什麼』」。
貼文一出，立刻掀起討論，網友紛紛笑回「妳應該把別人的老公放到自己的購物車裡」、「別人的老公都不會讓我失望...」「所以結婚之前，一定要去好市多酸白菜櫃子前走一回，再決定。」「酸白菜鍋是妳的、紅酒是他的，妳想太多了！」「至少還肯陪去好市多？我約先生去，都會說好市多人很多他不要去」、「我老公也會說愛吃就買！因為他知道沒人可以阻止我」。
▲有女網友透露，她想買酸白菜鍋被老公阻止，反觀一旁夫妻就不一樣了，「暖心對話﹞讓她超羨慕。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲有女網友透露，她想買酸白菜鍋被老公阻止，反觀一旁夫妻就不一樣了，「暖心對話﹞讓她超羨慕。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》）
今日天氣／全台天氣晴朗！高溫衝破30度　早晚溫差大
中央氣象局預報，今（29）日天氣依舊穩定，各地均為晴至多雲的天氣，除東半部地區以及北部山區午後有零星短暫降雨，且恆春半島清晨有機率出現局部短暫陣雨。此外，西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨金門已出現能見度不足200公尺的現象，交通往返請留意航班資訊，民眾開車隨時留意廣播、CMS即時資訊。
溫度方面，今天白天各地溫度持續上升，中南部以及東南部地區會超過30度，其餘地區氣溫也會近30度，夜晚及清晨最低溫約18至22度，民眾穿衣要注意早晚溫差。
▲今天全台天氣晴朗。（圖/NOWnews資料照）
▲今天全台天氣晴朗。（圖/NOWnews資料照）
福原愛凍蒜「不倫名人」冠軍　日本師奶痛罵：自私女
日本周刊《週刊女性》票選十大不倫名人，桌球天后福原愛把媽媽、兒女留在台灣，給老公江宏傑照顧，自己與高帥學弟「早稻田大谷翔平」在橫濱過夜約會，以336票當選不倫名人冠軍，狠甩偷吃樂團主唱人夫川谷繪音的貝琪、在老婆杏懷孕時出軌的東出昌大。
《週刊女性》邀1000位家庭主婦投票，選出不倫名人排行榜，身陷婚外情疑雲的福原愛穩坐冠軍，第二名到第十名依序是貝琪、東出昌大、游泳選手瀨戶大也、性癖好驚人的佐佐木希老公渡部建、鈴木杏樹、岩崎恭子、渡邊謙、桂文枝、近藤真彥。
福原愛貴為日本「國民女兒」，師奶們看著她從小長大，普遍不能接受福原愛疑似外遇，痛批「這和小時候的形象太大了」、「我感覺自己被背叛了」、「她只是個自私的女人」、「外表看起來是個娃娃臉優等生，其實是個輕浮的女人（屁輕女）」。
▲東出昌大（左起）、福原愛、貝琪、渡部建登上不倫名人排行榜。（圖／翻攝週刊女性）
▲東出昌大（左起）、福原愛、貝琪、渡部建登上不倫名人排行榜。（圖／翻攝週刊女性）
邊境4月有望解封？蘇揆鬆口：視疫苗施打及國際情況處理
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，正在規劃台灣邊境第一階段解封，只要入境者有打疫苗並通過核酸與抗體檢測就可縮短居家檢疫天數。由於WHO（世界衛生組織）預計將在4月公布抗體檢測效力；台灣是否同步在4月解除邊境管制？行政院長蘇貞昌昨（28）日表示，會以保護國人健康為第一原則，視國內疫苗施打情況及各國疫情做不同處理。
蘇貞昌提到，台灣防疫世界第一，到今天還是一個全世界最安全的地方。但台灣安全，國外不一定安全，現在有很多的案例、確診病例都是境外移入，所以邊境防疫還是一刻都不能鬆懈，但隨著疫苗施打以及各地情況變化，政府都會就各該國的情況，基於保護國人健康第一的原則，視不同情況做處理。
▲行政院長蘇貞昌談邊境解封。（圖／屏東縣政府提供,
▲行政院長蘇貞昌談邊境解封。（圖／屏東縣政府提供, 2021.03.28）
P聯盟／俠獸對決最終章！田壘、林志傑平分秋色完美收官
最後一場「俠獸對決」昨（28）日在和平籃球館上演，本場比賽林志傑和田壘都以先發出賽，並且兩人在首節多次直接對位，田壘投進2顆三分球，而野獸則是上演華麗的運球，讓球迷大呼過癮，除了情懷之外，本場賽事也相當精采，塔克繳出「大三元」數據，塞瑟夫則是回敬「雙20」表現，兩隊激戰到最後一刻才分出勝負，終場富邦以110：106拿下勝利。
▲田壘和林志傑最後一次對位。（圖／PLG聯盟提供）
▲田壘和林志傑最後一次對位。（圖／PLG聯盟提供）
新疆棉引爆「時尚獵巫」！精品遭清算　代言藝人急切割
歐美各國近日針對北京迫害新疆維吾爾族人權議題，對中國大陸實施制裁，引起官方與民間強烈不滿及反彈。風波擴及時裝品牌，來自瑞典的 H&M 被翻出去年3月曾發表不採用新疆棉花的聲明，文中質疑該棉花是僱用少數族裔，強迫勞動與歧視情況下所生產的「血棉花」，除了宣布中止與中國工廠的合作，也停止從新疆採購產品與原料。迅速遭到輿論群起撻伐、揚言抵制，更被淘寶、京東等知名電商平台下架。
過去中國網友「時尚獵巫」的對象中，難得看到運動廠牌被牽連，這次一舉將各大品牌都算在列，NIKE、adidas、PUMA、New Balance、CONVERSE 皆被清算，還包括 Tommy Hilfiger、UNIQLO、GAP、ZARA 等服飾品牌亦紛紛捲入。
新疆棉炎上更燒到與品牌關係友好的代言藝人，身為 H&M 代言人的宋茜、黃軒第一時間表態「和 H&M 已無合作」。行銷廣告向來喜歡採取「人海戰術」、展現龐大繁星陣容的 adidas 於此風波更是首當其衝，「代言超過 10 年」總是霸佔 C 位優勢的歌手陳奕迅，第一時間宣布「抵制任何汙名化中國的行為」火速切割，其他代言人包括楊冪、王嘉爾、迪麗熱巴、易烊千璽、Angelababy、陳立農、彭于晏、張鈞甯等藝人全發聲明單方面解約，王一博、譚松韻也表示終止與 NIKE 合作。（編輯：張嘉哲）
▲美國知名運動品牌NIKE受到全球消費者的青睞，但近期因為考量到人權議題爭議，拒用新疆棉花，招致中國網友的攻擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國知名運動品牌NIKE受到全球消費者的青睞，但近期因為考量到人權議題爭議，拒用新疆棉花，招致中國網友的攻擊。（圖／美聯社／達志影像）
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你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

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PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
32.09%67.91%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.05%4.95%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
48.15%51.85%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
77.93%22.07%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
10.66%89.34%
2021-03-22-2021-03-28
即時
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