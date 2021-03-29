緬甸軍殘忍鎮暴！又傳孩童被殺、中年男遭丟火堆活活燒死
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-29 06:54:03
緬甸爆發反軍事政變示威以來，軍警鎮壓手段越來越血腥，平民死亡人數屢屢升高，甚至無辜孩童也成為槍下亡魂。有緬甸英語媒體報導稱，上週六軍人節，有中年男子被軍警開槍打傷後，被扔到火堆裡活活燒死，再度引發國際社會、人權組織撻伐。
綜合外媒報導，27日有名13歲印度裔男童Sai Wai Yan，在仰光家門外玩耍時遭軍警擊斃，男童遺體更一度遭軍警扣押，要求家屬須簽署文件，確認並非軍警所殺後才歸還。而在緬甸東南部城市毛淡棉(Mawlamyine)，亦傳出有名11歲女孩Aye Myat Thu被軍警槍擊，頭部中彈而亡。更可怕的是，《今日緬甸》(Myanmar Now)報導，當天除了多人死於軍警的槍口下，曼德勒有名40歲男子Aye Ko，胸部中槍受傷後被捕，還被丟進起火的輪胎堆，據悉原本是示威者用來阻止軍警前進的工具之一，由於現場過於混亂，加上士兵不斷開槍示警，導致無人敢上前救援，男子最後葬身火海。目擊者指出，男子被捕後遭到軍警虐打才遇害，他生前以販賣米粉飲料維生，死後遺下3名孩子。緬甸知名社運人士Ro Nay San Lwin和 Wai Wai Nu紛紛在推特上表達哀悼，同時譴責緬甸軍方的暴行。據統計，27日的血腥鎮壓造成至少114人死亡，《紐約時報》聲稱，被殺的平民很多都是旁觀者，而不是示威者。另有緬甸維權組織與泰國媒體透露，緬甸軍方近日對東南部克倫邦，由少數民族武裝團體控制的區域發動夜間空襲，造成至少3人喪生、8人受傷，並有大約3000名村民越境逃到泰國避難。報導指出，這很可能是因軍方政變引起全國示威潮，少數民族參與其中，跟軍方關係越來越緊張，克倫族甚至拒絕出於27日的閱兵儀式，聲稱只會出席尊重人道、公義和全民自由的慶典。