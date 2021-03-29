新婚夜老婆狂跑廁所！他推開見「1幕」吐了 結局神逆轉
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 11:26:32
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。近日，就有位男子透過相親認識了老婆，兩人交往半年就決定結婚了，但在新婚夜時，卻發現老婆不但精力旺盛，還不停跑廁所，沒想到推開門驚見一畫面，讓他瞬間吐了。
根據網易新聞「七月聊情感」專欄報導，中國一名男子小勝（化名）因為小時候摔斷腿，所以走路一拐一拐的，但這也讓他到30歲還一直交不到女友，最後在父母的介紹下，相親了10幾次，終於遇到一個比他小1歲的女人，雖然對方已經離過3次婚，但兩人交往後發覺很適合，交往半年後就決定結婚。新婚夜當天，小勝送走所有客人後，因為太累就回房間洗澡、睡覺，這時他卻發現老婆精神很好，還一直進出廁所，就連關燈後也時不時起來去廁所，這讓他完全沒睡意了，好奇老婆到底在廁所裡做什麼，於是偷偷跟了進去，沒想到小勝一開門竟吐了。只見老婆正坐在馬桶上吃東西，這時對方才透露，因為老婆從小就很能吃，平常吃飯都吃五碗飯起跳，而她之所以會離3次婚，都是因為太會吃遭到婆婆、老公嫌棄而離婚，當小勝發現老婆的天大秘密後，對方就很緊張的問「你不會也想和我離婚吧？」沒想到的是，小勝卻笑著說，「妳要是想吃可以正大光明的吃，還有能吃就是福，我是不會介意妳吃太多，我也養得起」，他老婆一聽後馬上抱住他說「終於找到真愛了」。（編輯：許智超）