飛官彈射模擬4年1次 空軍：次數太頻繁對身體有害
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-29 11:46:05
上週一（22日）台東志航基地2架F-5E戰機在空中發生擦撞墜海，造成飛官1死、1失蹤。F-5E戰機彈射椅的安全性再度引發關注。在新彈射椅未更換前，空軍將用模擬機加強緊急處置與彈射跳傘訓練，立委質疑4年模擬彈射1次次數會不會太少？空軍表示，彈射次數太頻繁會對身體造成傷害，國軍模擬次數跟美軍差不多。
立院外交及國防委員會邀請國防部報告「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」，並備質詢。民進黨立委趙天麟質詢時詢問，空軍岡山官校有一套戰機彈射模擬器，飛行員每4年複訓1次會不會太少了？空軍司令部參謀長黃志偉表示，因為飛行員彈射時身體會產生G力，如果太頻繁進行彈射模擬訓練會對身體造成傷害，美軍評估3~4年做一次彈射模擬，國軍彈射模擬次數其實跟美軍差不多。近期共機頻繁擾台，造成空軍戰備壓力劇增，趙天麟關注飛行員面臨壓力問題？國防部副部長張哲平表示，這次F-5擦撞事故雖然跟共機侵擾沒有關係，但是心理上有一定程度的壓力，所以找退輔會主委馮世寬或是有其他豐富飛行經驗，甚至有成功逃生經驗的前輩回來分享、傳承經驗。空軍2架F-5E戰機事故，造成我國2名優秀飛行官1殉職1失聯的憾事，為提振軍心士氣，空軍司令熊厚基上將日前邀請前國防部長、現國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬進行「薪火相傳巡迴座談」，第1站就遠赴台東志航基地，傳承個人飛行及人生經驗，鼓勵官兵隨時準備面對挑戰。馮世寬在空軍服役期間曾為F-5戰機飛行員。