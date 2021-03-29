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父67年前把4元存銀行！過世後兒一取出　見「金額」哭了

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 11:26:48

▲一名網友在 PTT 「 nCoV2019 」看板指出，操作提款機時，難以避免觸碰提款機按鍵，有可能成防疫缺口，不禁好奇詢問該如何是好？貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲中國大陸河北有名沈先生，發現過世的父親生前存了4元人民幣（約新台幣17元）在銀行，因此他便想把其取出來，然而實際領到的金額曝光後，卻在網路上掀起一陣討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
不少民眾都會將自己的存款，放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，中國大陸河北就有一名沈先生，發現過世的父親生前存了4元人民幣（約新台幣17元）在銀行，因此他便想把其取出來，然而實際領到的金額曝光後，卻在網路上掀起一陣討論。
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據《河北廣播電視台》報導，中國大陸河北有一名沈先生，發現自己的父親於1955年至1957年間，共存了4元人民幣在鄉村信用合作社。然而父親卻於1958年病逝，沈男在整理衣櫥時，就發現一個小包裹，裡頭放的便是4元人民幣的存款證明。
▲沈男發現父親共存了4元人民幣在銀行。（圖／翻攝自河北廣播電視台）
▲沈男發現父親共存了4元人民幣在銀行。（圖／翻攝自河北廣播電視台）
事後沈男便和一位記者實際到銀行兌換現金，但行員卻表明是第一次看到該證明，也不知道該怎麼處理，因此建議需聯繫總行。沈男解釋，自己當下並不期待能換到錢，但因這份證明是父親當初保存許久的，所以想嘗試看看。
到了第二天，沈男就收到了農商銀行的回覆，銀行表示，當年的4元存款證明，如今僅能兌回12元人民幣（約新台幣52元），雖然金額並不多，但這是父親流下來給親人的禮物，讓沈男仍然相當感動。消息曝光後，瞬間也引來許多大陸網友熱議，「這張憑證本身的價值遠遠超過存款價值」、「重點是爸爸留下來的」、「別換錢了！這是爸爸留下來的」。（編輯：陳雅雲）
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