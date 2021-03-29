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他坐捷運見「一堆人累炸不敢睡」！通勤族認2理由：更慘

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 12:00:22

捷運
▲原PO發現，許多人搭捷運時，就算很累也不願意睡覺，貼文曝光引發熱議。（圖／NOWnews資料圖片）
捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，一來不受塞車時間限制，且價格也還算經濟實惠。近日，一名網友在PTT八卦版提到，他坐捷運時意外發現，大多數人看起來很累，卻都不敢睡覺，不禁疑惑「在捷運上大家也不敢睡嗎？不睡都在幹嘛？」貼文引發網友熱議。
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原PO表示，自己除了怕睡過站以外，經歷多年前的「鄭捷案」之後，還真的心裡怕怕的，反問「還是只有我這樣感覺？」他認為下班後搭捷運不睡一下真的很累，好奇詢問廣大鄉民「在捷運上大家也不敢睡嗎？不睡都在幹嘛？」
▲原PO發現，許多人搭捷運時，就算很累也不願意睡覺，貼文曝光引發熱議。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲原PO發現，許多人搭捷運時，就算很累也不願意睡覺，貼文曝光引發熱議。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
對此，許多通勤族指出2個不睡覺的原因，包括沒座位，站著不好睡，以及通勤時間太短睡不著，萬一睡著又怕會睡過站會更慘，崩潰回應「站著要怎麼睡啦！明明夜班，但車上人多到沒位子可坐」、「除非在最後一站，不然超容易坐過頭」、「搭捷運大多都短距離吧？是要睡個屁」、「睡不著啦」、「捷運通勤不是都在15分鐘內嗎？」「我都是站捷運，比較不好睡」。
不過，也有網友表示「當然睡啊！累了才搭捷運，不然開車就好」、「其實是不太好睡」、「太累有位子坐時還是會忍不住睡著」。（編輯：賴詠璿）
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