點餐不下車還嗆「過來拿」！他1句電爆奧客 全場讚翻了
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 12:54:15
台灣有許多服務業都是抱持著「以客為尊」的態度服務客人，卻也因此養出不少欺人太甚的「奧客」。對此，就有飲料店員工抱怨，有客人不願意下車點飲料，不但在店門口大喊點餐，還放下車窗揮一揮鈔票示意店員出去拿錢，這讓他相當氣憤，貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《爆料公社》表示，自己在飲料店工作，早上卻遇到一位客人開著車，停在店門口用「大喊方式」點餐，「說真的，馬路上的車來來去去，我聽不太清楚，而且，我很討厭這樣的客人」，於是他暗示自己在櫃台聽不見，請對方下車點單。想不到客人竟喊更大聲「綠茶！兩杯無糖四杯半糖」，無奈的原PO只好回喊總金額，由於還有其他客人在排隊，所以他便優先處理別人，同時等待對方下車付錢，「沒想到其他客人的飲料都出完了，他還是不肯下車」，甚至還用手夾著錢揮了揮，示意店員出去拿錢。原PO這時忍不住問「你不下車嗎？」怎料對方直接用台語回嗆「你沒有要下來就是了啦」，這讓原PO聽了瞬間爆氣，直接嗆「我們這不是檳榔攤欸」，結果對方還露出囂張表情「我也可以不買啊」，他立刻說「可以啊！不賣了，掰掰」，最後那位客人就離開了。這個經歷也讓原PO相當傻眼，他也透露，過去遇到很多行動不便的客人，反而都是不好意思開口請求幫忙，「看到行動不便的客人，我絕對會幫忙，但你今天好手好腳的，是在哈囉？」許多網友看完也紛紛回應，「當得來速免下車嗎？最討厭這種人以為開車就是大爺啊」、「太過分了吧，這種奧客真的很囂張」、「遇到這種的就假裝沒聽到」、「多賣一位奧客，不會讓你變有錢；少賣一位奧客，可以讓自己多活好幾年」、「傻眼，到底有多懶」、「不如在家叫外送」、「遇到過！跟他說要等喔，然後現場忙完再幫他點單，沒耐心的就會自己下車」。（編輯：許智超）