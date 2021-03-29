牽車見警告紙條！「神邏輯」讓他秒傻眼 眾笑：該退休囉
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 14:13:14
對於許多機車族來說，在市區找停車位是件非常痛苦的事，尤其是自己停習慣的位置，若是已有其他車輛，也只能摸摸鼻子再尋找車位。近日，就有網友透露，他在牽車時發現坐墊上竟貼了一張紙條，上面竟寫著「這格我已經停了20年」，讓他相當傻眼，貼文一出也引起熱議。
原PO日前在《爆怨2公社》表示，他在牽車時，突然發現坐墊上被貼了一張紙條，上頭竟寫著「先生（小姐）：您好，這個停車格我已經停了20年，謝謝」，這讓他瞬間傻眼，也忍不住說「我想跟你說，你好，這個車格我已經停兩天，謝謝」。許多網友看完也紛紛回應，「20年？所以呢？停車格你家的？真好笑」、「再給他停下去，就變傳家寶了嗎」、「他什麼車可以騎20年？幫忙問一下，我也想買....」、「原來停車還有看停的年資」、「我也被貼過類似的耶」、「20年又不代表買下來，神邏輯」、「還蠻有禮貌的啊！跟他說下個20年換我停了」、「我在台南住了三十年，但是台南也不是我的啊」。另外，也有人開玩笑的建議原PO，「跟他說：辛苦你了，接下來交給我吧」、「親，喜歡的話可以把車格買下來」、「哥辛苦了！下個二十年弟來」、「回覆他：先生/小姐您好，請問停車格有寫您的名字嗎」、「回：沒關係，以後只要我的車沒停，你可以繼續停，我不介意喔」、「該退休讓位給下一代了」。（編輯：許智超）