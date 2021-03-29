他花錢娶越南妻！「10年後結局」全跪了：根本人生勝利組
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 15:04:38
台灣的外籍配偶當中，「越南新娘」不計其數。就有網友在PTT八卦看板提起，近日鬧得沸沸揚揚的「越南妻逃家事件」，意外釣出一位同為娶回越南妻的網友分享自身經驗，同時曬出一張與妻子的合照，完美結局讓全場羨慕不已。
該網友表示「知道最近越配負面的新聞報得很凶，但是很多也只是個案而已，不代表全部」，他透露自己10年前娶回越南妻子，知道越南人就是顧家，強調「只是要想辦法先把她家顧好，自然就會變成顧你家」。當初他經過仲介介紹越南妻子，知道對方想要改善自己家裡的生活環境，才願意嫁到十萬八千里遠的台灣，並稱「我剛去到她家時，真的連個像樣的廁所也沒有。所以我那時就知道我老婆的心願，就是能幫家裡蓋棟像樣的房子，既然都結婚是夫妻了，當然她的心願也就變成我的心願！」他坦言「當然那些種種騙婚，或是騙身分證的事情，我當時也不是都沒想過，她真的會離開我或是沒辦法一起走到最後，我想我也不會後悔，因為我在付出這些事、這些錢的時候，我們是開心的，我也付得心甘情願」，結婚至今10年時間，還不敢跟大家談什麼夫妻相處之道，但可以確定的是，若真正想要與另外一個人共組家庭，就必須付出而不求回報。他最後曬出一張和妻子的甜蜜合照，可以看出妻子長相甜美、皮膚白皙，他笑稱「我在台灣又能真的找到像這樣一個這麼漂亮，又願意看得起你、嫁給你、幫你照顧公婆和生小孩的女人嗎？我看這或然率大概是零」，反問「這樣來看是我付出較多還是我老婆？」最後奉勸想娶外配的朋友一定要想清楚，既然大家都明白這是一種速成的婚姻關係，自然要去弄清楚她背後的原因，然後去努力。貼文一出，許多網友暴動回應「老婆真的很漂亮」、「好正」、「已羨慕」、「炫耀文」、「根本人生勝利組」、「我認識的也都沒有怎樣，而且都結婚10年以上，女兒都還不錯」；不過，也有網友表示「婚仲跟本在抽獎，好的機率超低」、「其實雙方都在抽獎」。（編輯：賴詠璿）